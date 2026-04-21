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El PSOE lleva a Martínez Nieto ante la Comisión del Estatuto del Diputado por sus palabras sobre el aborto y la eutanasia

Los socialistas piden que se analicen las polémicas declaraciones del diputado de Vox en el pleno del 15 de abril, que se valore si incitan a la violencia y que se estudien posibles sanciones

El diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea el 15 de abril

El diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea el 15 de abril / Iván Urquízar

Alba Marqués

Alba Marqués

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha llevado al diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ante la Comisión del Estatuto del Diputado al considerar que alentó la violencia contra el derecho al aborto y la eutanasia en sus polémicas declaraciones durante la sesión plenaria del pasado 15 de abril de 2026.

En el escrito registrado, el PSOE pide a la Comisión que examine las manifestaciones realizadas por el parlamentario y que emita un informe para determinar si esas declaraciones son compatibles con las obligaciones inherentes a la condición de diputado regional, recogidas en el Código Ético previsto en el artículo 19 del Reglamento, y con el deber de respeto al decoro de la Cámara.

También reclaman que se valore de forma expresa si el contenido de esas manifestaciones puede considerarse una apelación, justificación o incitación a la violencia, algo que el PSOE considera "impropio e inadmisible en sede parlamentaria".

En su iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista pide igualmente que se solicite al diputado de Vox una retractación pública de las afirmaciones vertidas en el pleno y que estas sean retiradas del diario de sesiones. Por último, insta a estudiar las posibles sanciones a Antonio Martínez Nieto en función del informe que emita la Comisión sobre este escrito.

Moción en defensa de la salud sexual, reproductiva y de interrupción del embarazo

Junto a esta actuación, el PSOE ha registrado además una moción en defensa de los derechos de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. En ella, plantea que la Asamblea Regional muestre su rechazo unánime a los discursos que incitan al ejercicio de la violencia contra estos derechos.

La moción también insta al Consejo de Gobierno a adoptar cuantas medidas, fuera del ámbito de la violencia, sean necesarias para combatir desde las instituciones los discursos de odio que incitan a la violencia contra los derechos de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres.

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Asimismo, el texto reclama un pronunciamiento público, firme y contundente del Consejo de Gobierno para condenar los discursos de odio que incitan a la violencia contra el aborto. Finalmente, el PSOE pide garantizar el cumplimiento íntegro en la Región de Murcia de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de los derechos de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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