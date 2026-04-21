Pascual Salvador releva a Virginia Martínez en la Comisión de Industria

El diputado del grupo parlamentario Vox Pascual Salvador ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional, en sustitución de Virginia Martínez tras su pase al grupo Mixto.

La presidencia de esta Comisión la ostentaba Vox por lo que, tras la marcha de Martínez al grupo Mixto, había que nombrar a su sustituto de entre los diputados del grupo parlamentario Vox.

El candidato propuesto por Vox ha sido Pascual Salvador, quien ha contado con el respaldo de su propio voto y el del también diputado de Vox Ignacio Arcas. El resto de miembros de la Comisión ha votado en blanco.

Tras la elección, Salvador se ha incorporado a la Presidencia de la Comisión, prosiguiendo la sesión con el resto del orden del día previsto, que incluye el debate y votación de cinco mociones.

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Virginia Martínez ya no forma parte de esta Comisión, pues el representante del grupo Mixto es José Luis Álvarez-Castellanos (Izquierda Unida-Verdes), quien ostenta la vicepresidencia de la misma.