Nueva norma en los ascensores: miles de comunidades de Murcia se enfrentan a reformas que pueden llegar a 40.000 euros

Subir cada día en el ascensor de casa puede parecer el gesto más rutinario del mundo. Sin embargo, ese aparato que comparten todos los vecinos de un bloque está en el punto de mira de la Administración, y las facturas que pueden derivarse de ello no son precisamente pequeñas.

El Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 'Ascensores', una norma que, aunque lleva en vigor desde 2024 y ha acumulado varias actualizaciones desde entonces, está llamando ahora a la puerta de miles de comunidades de propietarios en toda España, incluidas las de la Región de Murcia.

¿Qué cambia exactamente?

La normativa no exige cambiar el ascensor entero, pero sí pone el foco en una serie de elementos que muchos edificios antiguos sencillamente no tienen. Las actualizaciones más habituales son cinco: que la cabina quede nivelada a ras del suelo al detenerse, que las puertas cuenten con barreras fotoeléctricas en lugar de una sola fotocélula (para evitar atrapamientos y golpes), que exista un sistema de comunicación bidireccional que permita hablar con los servicios de emergencias desde dentro del ascensor, que haya un dispositivo que impida el movimiento del elevador si se supera el peso máximo, y que las antiguas guías de madera o cilíndricas sean reemplazadas por guías modernas de acero.

¿Y cuánto puede costar todo esto?

Aquí es donde la norma golpea con más fuerza en el bolsillo de los propietarios. El precio varía enormemente según el estado y la antigüedad del ascensor:

Las mejoras más sencillas, como instalar el sistema de comunicación o los nuevos sensores en las puertas, se mueven en una horquilla de entre 800 y 1.000 euros .

. Si hay que cambiar las guías o el sistema de tracción, la factura puede escalar hasta los 16.000 euros .

. En los casos más complejos (edificios con ascensores muy vetustos) la reforma puede llegar a 40.000 euros.

Estos gastos son considerados obras necesarias para la habitabilidad y seguridad del inmueble según la Ley de Propiedad Horizontal, lo que significa que todos los propietarios de la comunidad están obligados a contribuir. La aportación de cada uno se calculará en función de su cuota de participación, salvo que los estatutos de la comunidad establezcan expresamente algo diferente.

¿Hay prisa por cambiar los ascensores en las comunidades de vecinos de la Región de Murcia?

La buena noticia es que las comunidades no tienen que abrir la cartera de forma inmediata. La obligación de reformar llega tras la primera inspección periódica obligatoria. Si el resultado es desfavorable, la comunidad dispondrá de un margen de entre tres y diez años para llevar a cabo las mejoras, dependiendo de la gravedad de los defectos detectados y del tipo de actuación requerida.

Son, por tanto, los propietarios de edificios con ascensores de más de 20 o 30 años los que tienen más papeletas de verse ante este escenario. Una perspectiva que conviene ir teniendo en cuenta antes de que la inspección llame a la puerta.