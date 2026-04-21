Muchos murcianos lo hacen sin saberlo: Hacienda puede multarte por sacar o ingresar dinero en efectivo en estos casos

Imagina que necesitas pagar una obra en casa, saldar una deuda con un familiar o simplemente tener algo de efectivo guardado para imprevistos. Te acercas al cajero, introduces la tarjeta y sacas unos cuantos billetes. Un gesto cotidiano, aparentemente inocente. Lo que probablemente no sabes es que, según la cantidad que retires, ese movimiento puede acabar en el escritorio de un inspector de Hacienda.

La Agencia Tributaria lleva tiempo afinando sus herramientas para detectar el fraude fiscal, y el efectivo es uno de sus focos principales. No porque sacar dinero sea ilegal, sino porque es uno de los métodos más utilizados para mover cantidades sin dejar rastro. Por eso conviene saber exactamente dónde están los límites antes de que te pillen con el pie cambiado.

No hay un límite, pero sí un umbral que lo cambia todo

Que nadie se lleve a engaño: en España no existe ninguna norma que prohíba sacar una cantidad concreta de dinero de un cajero. Puedes retirar lo que quieras, siempre que tengas saldo. Eso sí, hay una cifra a partir de la cual Hacienda empieza a aguzar el oído: 1.000 euros.

A partir de esa cantidad, tanto en retiradas como en ingresos en efectivo, el banco está legalmente obligado a identificar al cliente y a facilitar a las autoridades todos los datos sobre ese movimiento. No es una amenaza vacía ni una leyenda urbana: es la ley.

El propio Banco de España lo confirma en su página web con total claridad: "Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

Dos personas acuden al cajero a sacar dinero. / Israel Sánchez

Los 3.000 euros, la cifra que hace saltar las alarmas

Si 1.000 euros ya pone en alerta al sistema, 3.000 euros es la cantidad que puede desencadenar una investigación directa por parte de la Agencia Tributaria. Ante esa situación, los propios bancos aconsejan a sus clientes que, antes de realizar un movimiento de esa magnitud, hablen con un empleado de la entidad y soliciten un justificante. Un papel que, en caso de que Hacienda llame a la puerta, puede evitar más de un disgusto.

CaixaBank, a través de su blog oficial, también advierte a sus clientes de forma muy gráfica: "Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude". La misma entidad recuerda que el organismo tributario "recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros".

¿Y si necesito más dinero del que me da el cajero?

Los bancos suelen fijar un límite diario en torno a los 600 euros para las tarjetas. Una medida pensada para proteger al cliente: si sufres un robo o pierdes la tarjeta, el daño queda acotado. Pero si necesitas sacar más, no hay problema: basta con ponerse en contacto con la entidad para ampliar ese límite de forma puntual.

En cuanto al efectivo que puedes llevar encima por la calle, la Ley 10/2010 establece el tope en 100.000 euros. Por encima de esa cantidad, las fuerzas de seguridad del Estado pueden intervenir. Aunque, seamos sinceros, no parece el plan más sensato pasear con ese dineral en el bolsillo.

Y si la pregunta es cuánto efectivo puedes guardar en casa, la respuesta es que no hay límite legal. CaixaBank lo deja claro: se puede almacenar en el domicilio cualquier cantidad, "siempre y cuando se pueda demostrar su origen". Ahí está la clave: no es el dinero en sí lo que preocupa a Hacienda, sino no poder explicar de dónde viene.