La mejor fabada del mundo fuera de Asturias está en la Región de Murcia: este es el restaurante que ha conquistado al jurado

La Región de Murcia puede presumir desde este martes de contar con uno de los templos de la fabada fuera de Asturias. Un restaurante de la comunidad autónoma ha logrado alzarse con el galardón ‘Cocina de Paisaje’ a la mejor fabada del mundo fuera del Principado, en uno de los concursos gastronómicos más prestigiosos dedicados a este emblema de la cocina asturiana.

El reconocimiento se entregó en la final de la decimosexta edición de ‘La Mejor Fabada del Mundo’, celebrada en Villaviciosa y organizada por Gustatio junto al Ayuntamiento de la localidad asturiana. En el certamen compitieron 23 restaurantes, de los que 20 eran asturianos y solo tres procedían del resto de España: uno de Murcia, otro de Granada y otro de Madrid.

El nombre del restaurante premiado es Casa Menéndez, de Águilas, que volvió a situarse entre la élite de la cocina tradicional asturiana elaborada fuera de Asturias. El establecimiento murciano fue distinguido con el premio reservado a la mejor fabada elaborada más allá de las fronteras del Principado, un reconocimiento que vuelve a colocar a este local en el mapa gastronómico nacional.

El jurado, compuesto por destacados cocineros y expertos gastronómicos, valoró aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba, sus principales ingredientes (chorizo, morcilla y tocino) y la presentación del plato. En esta edición, el máximo galardón fue para la sidrería Río Astur, de Gijón, mientras que el podio principal lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles.

Teresa Lastra Candela y Bautista Menéndez Menéndez, del restaurante Casa Menéndez de Águilas, reciben el galardón a la 'Mejor fabada del mundo' fuera de Asturias / Paco Paredes

Un matrimonio de asturianos enamorados de Águilas

Detrás del éxito de Casa Menéndez hay una historia de cocina, tradición y fidelidad a las raíces. El restaurante está capitaneado por Teresa Lastra Candela y Bautista Menéndez Menéndez, un matrimonio asturiano que decidió trasladar su recetario familiar a Águilas tras enamorarse de la localidad costera. Desde 2007 han convertido su negocio en una auténtica embajada de la gastronomía asturiana en la costa murciana.

Teresa, al frente de los fogones, ha mantenido vivas las recetas aprendidas de su abuela y de su madre

La clave de su cocina está en la herencia culinaria y en una manera de entender la hostelería basada en la calidad del producto, la limpieza y el trato cercano. Teresa, al frente de los fogones, ha mantenido vivas las recetas aprendidas de su abuela, de su madre y de generaciones anteriores, con una apuesta firme por la cocina tradicional elaborada con paciencia y respeto por el sabor.

No es la primera vez que Casa Menéndez brilla en este certamen. El restaurante de Águilas ya logró este mismo reconocimiento en 2017, 2018 y 2022, año en el que además se llevó el premio al mejor compango. Su trayectoria le ha permitido consolidarse como uno de los grandes referentes de la fabada asturiana fuera de Asturias.

La premiada fabada de Casa Menéndez, en Águilas / L.O.

El plato de cuchara, protagonista de la carta

Pero la cocina de este local va mucho más allá de la fabada. Su carta es un viaje directo a Asturias con platos de cuchara como el pote de berzas, el tradicional desarme o las fabes con almejas (por encargo), además de recetas contundentes que refuerzan su identidad.

En los entrantes destacan clásicos como la cecina de León, el chorizo a la sidra, las croquetas caseras de Teresa o las cebollas rellenas, mientras que en pescados brillan elaboraciones como el pixín (rape) 'Casa Menéndez', los calamares en su tinta al estilo de Candás o la merluza a la sidra.

Teresa Lastra Candela y Bautista Menéndez Menéndez celebran el galardón junto al resto de premiados / Paco Paredes

La oferta se completa con carnes como el cachopo de ternera asturiana, los escalopines al cabrales o el solomillo, y postres tradicionales que rematan la experiencia, como el arroz con leche, la tarta de la abuela Teresa o la tarta de sidra.

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Más allá del premio, el galardón supone también un espaldarazo para Águilas y para la oferta gastronómica de la Región de Murcia, que suma así un nuevo motivo de orgullo culinario con un plato que, aunque hunde sus raíces en el norte, ha encontrado en el litoral murciano un rincón donde seguir conquistando paladares.