Manifestaciones en cinco municipios de la Región para exigir medidas de vivienda el jueves

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de Murcia saldrán a la calle este jueves 23 de abril de forma simultánea en las ciudades de Murcia, Cartagena, LorcaMolina de Segura y Alcantarilla para exigir medidas de protección como la convalidación del decreto de prórroga de alquileres o la moratoria antidesahucios.

El portavoz de la PAH en la Región de Murcia, Paco Morote, ha señalado que las dificultades para acceder a una vivienda que se experimentan en todo el país se han visto agravadas desde el pasado mes de febrero, cuando el Congreso de los Diputados rechazó con los votos de PP, Vox y Junts el decreto de “escudo social” que, entre otras medidas, preveía una moratoria antidesahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Como consecuencia, ha lamentado el activista, en los últimos meses los desahucios en la Región de Murcia han disparado sus cifras, un problema que se suma a la subida de los precios del alquiler que hace imprescindible que el Congreso convalide el decreto de prórroga de los alquileres para que los inquilinos tengan la seguridad de que no les podrán subir el precio indiscriminadamente cuando se les acabe el contrato.

En ese sentido, Jorge Fernández, afiliado al Sindicato de Vivienda, ha advertido de que PP y Vox deberán posicionarse sobre esa medida en el Parlamento el próximo 28 de abril, y ha recordado que el 60 por ciento de los votantes de esas formaciones están a favor de la misma.

También ha animado a los inquilinos a los que les vence el contrato en estas fechas a que soliciten oficialmente vía burofax a sus caseros esa prórroga de los precios del alquiler.

Morote ha lamentado también que en la Región de Murcia ninguna ciudad está aplicando las denominadas “zonas tensionadas” que permiten limitar precios y congelar rentas a los inquilinos, por lo que durante la protesta de este jueves se exigirá también que se declaren esas zonas en los cinco municipios, que son los que sufren mayor presión habitacional.

Las concentraciones planteadas por estos colectivos tendrán lugar este 23 de abril a las 19:30 horas en las plazas de los Ayuntamientos de los cinco municipios citados.

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