La línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla busca el respaldo de los ayuntamientos de la Región, Albacete y Almería para urgir a su reapertura

En busca de más apoyos institucionales para que el Gobierno tome en cuenta las reivindicaciones. La Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete que encabeza Consumur solicitará a los ayuntamientos de la Región de Murcia y de las provincias de Albacete y Almería su respaldo unánime a la recuperación inmediata de la histórica línea de Chinchilla, cerrada desde hace más de cuatro años, a través de la firma de una declaración institucional que apoye la reapertura y su electrificación.

La Comisión mantuvo este martes su cuarto encuentro en Cieza, con el objetivo principal de analizar y tomar acuerdos en relación a la última reunión mantenida con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo ahora es tener más respaldos entre los municipios murcianos, albaceteños y almerienses afectados a través de esta firma, tal y como hicieron los partidos en la Asamblea Regional a finales de año.

Por otro lado, también dieron luz verde a seguir presionando para que la línea férrea histórica sea considerada de Obligación de Servicio Público (OSP), dado que es la única manera de garantizar de que sea el propio Gobierno central quien mantenga en funcionamiento la línea y no dependa de las operadoras privadas.

Insisten en la necesidad de electrificar la vía y asegurar su viabilidad mediante su declaración como Obligación de Servicio Público

En este sentido, se volvió a hacer hincapié en la "decepción" de la comisión con la "falta de compromiso" del Gobierno nacional respecto a la reapertura este año de la línea férrea ni a su electrificación en el horizonte 2040". A pesar de que inicialmente se barajó la reapertura para finales de 2025 o principios de 2026, el Ministerio de Transportes comunicó el pasado mes de marzo que no garantizaba que pudiese reabrir la línea dentro de este año, mientras que el secretario general del PSOE en la Región y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se comprometió a hacerlo realidad.

Más concienciación ciudadana

Durante la reunión también se acordó "intensificar la labor de información y concienciación a la ciudadanía, a través de la puesta en marcha de una campaña, prestando una atención especial a los jóvenes".

La comisión también pretende llevar a cabo medidas más concretas, promovidas por los propios ayuntamientos, en los municipios más afectados, sobre aspectos que les afecten directamente a ellos.

Se va a continuar con las relaciones institucionales, tanto con el Ministerio como con los gobiernos autonómicos, a la espera poder llevar a cabo la anunciada cumbre prevista con los presidentes de Castilla la Mancha, Andalucía y la Región de Murcia en los próximos meses.

Igualmente acordaron enviar el informe con las reivindicaciones de la Comisión a todos los diputados en el Congreso de las tres comunidades autónomas afectadas, así como a los senadores de estos ámbitos territoriales.

En este encuentro estuvieron presentes una veintena de integrantes de la comisión, entre ellos Tomás Antonio Rubio, alcalde de Cieza como anfitrión; José Antonio Verdú, director general de Movilidad y Transportes de la Región; Manuel Serena, alcalde de Hellín; Francisco Morote, alcalde de Chinchilla; Miguel Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena; Antonio del Campo, adjunto a la Secretaría General de CC OO de la Región en tema de infraestructuras; Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Prosoterramiento Murcia; o Roberto Barceló, presidente de Consumur, entre otros.