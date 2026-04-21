Irlanda ‘habla’ murciano durante una semana por un festival de la Unesco

La Escuela Oficial de Idiomas de Murcia (EOI) va a participar por segundo año consecutivo en el Lifelong Learning Festival en Cork, Irlanda, para mostrar ante el resto de países de la Unesco la cultura española y murciana. El evento se extiende a lo largo de una semana, del 22 al 29 de abril, donde la ciudad irlandesa se llena de actividades culturales gratuitas organizadas por instituciones de todo el mundo. En el caso de la EOI, el viaje está totalmente financiado por el proyecto Erasmus+ y supone un escaparate internacional inigualable para dar a conocer la ciudad de Murcia a personas de cada rincón del globo.

Adaptación murciana de Shakespeare

El plato fuerte de las actuaciones no es, ni más ni menos, que una adaptación de Romeo y Julieta con personajes y elementos murcianos. La jefa del departamento de teatro de la EOI, Helena Iniesta, ha realizado el guion de la obra a la que ha llamado ‘Pencho & Fuensanta, a murcian tragedy’, que a pesar de llevar tragedia en el nombre asegura que es 100% comedia, entre tapas y trajes tradicionales de nuestra región. Esta obra se podrá ver también el 30 de mayo aquí, en Murcia, en el IES Miguel de Cervantes, como fin de curso de la escuela de idiomas.

La obra la protagonizan los alumnos de la escuela de idiomas que "están haciendo un trabajo encomiable porque están practicando, ensayando y echando horas", asegura con admiración la profesora Amelia Colacios. Los alumnos del grupo de teatro tienen edades de entre 20 y 67 años, de varias nacionalidades y con un nivel intermedio o avanzado, e incluso alguno de nivel elemental. "Tenemos alumnos con problemas de trabajo o de interacción social a nivel emocional que han ido mejorando con todo esto, mejoran sus capacidades, cogen seguridad…", cuentan los profesores.

Miembros del grupo de teatro de la EOI caracterizados para la obra Fawlty Towers / EOI

El cartagenero Curro Piñana se une al ‘show’ de flamenco

La colaboración entre la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Superior de Música de Murcia ha resultado en la participación del gigante del flamenco Curro Piñana, Catedrático de Guitarra Flamenca, en las actividades del festival de Cork. Ganó el premio Melón de Oro en el Festival de Lo Ferro en 1992, con apenas 18 años, y desde entonces su carrera solo ha ido hacia arriba hasta consagrarse en el panorama internacional, con conciertos y colaboraciones en decenas de países.

Los alumnos también forman parte del espectáculo de cante y baile flamenco, que suele ser lo que más triunfa fuera de nuestro país: "El año pasado, el día que volvíamos, al entrar en el taxi nos reconocieron, ‘Sois los del flamenco de España, sois los de la obra de teatro'", cuenta entre risas e incredulidad Helena Iniesta, animada por el director de la EOI.

Masterclass de flamenco con alumnos irlandeses / EOI

Murcia como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO

En España, solo cuatro ciudades tienen el reconocimiento de Ciudad del Aprendizaje: L’Alcora (Castellón), Viladecans (Barcelona), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Girona. Todas ellas son ciudades considerablemente más pequeñas que Murcia, que es la séptima ciudad con más habitantes de España, por lo que el reconocimiento supondría convertirse en un ‘monstruo’ dentro de la red de la Unesco. "Se trata de dar una proyección internacional a la ciudad. Entonces lo que ya se hace, que se hace muchísimo en Murcia, de festivales, Semana Santa, de Navidad, de música, de cine, de todo, darle visibilidad a nivel internacional", resalta Iniesta.

La idea vino de los irlandeses, que animaron a Amelia Colacios y a la EOI a presentar a Murcia para este reconocimiento tras la charla de la profesora en la edición del festival del pasado año: «Te preguntan por tu ciudad, qué es lo que a ellos les interesa. Entonces yo dije que nos parecía una idea fantástica, que íbamos a traerla a Murcia para presentarla en el ayuntamiento». Y así lo ha hecho la dirección de la EOI, que ha mantenido conversaciones con concejales del Ayuntamiento de Murcia para tramitar este proyecto, pero aún se encuentra en ‘fase embrionaria’ según Colacios, a falta de que el ayuntamiento estudie la propuesta e inicie la tramitación de la misma.

Invitaciones y reconocimientos

Este año, el honor de hablar en representación de la EOI y de Murcia ha recaído en Helena Iniesta: «Es una charla representando a Murcia en el congreso que hay allí de todos los representantes de la UNESCO. Vienen de todos sitios y yo voy a tener que hablar de Murcia». Además, la Embajada de España en Irlanda ha invitado al equipo a una cena para reconocer su labor. Por otro lado, tienen otra cena y otra reunión con una de las responsables de la Unesco a nivel de artes educativas. La influencia de los murcianos en Irlanda llegó hasta el punto de ser invitados el pasado año a firmar el libro de honor del Ayuntamiento de Cork junto a su alcalde.

Profesoras de la EOI firman el libro de honor de Cork junto a su alcalde / EOI

La Escuela Oficial de Idiomas de Murcia ha recibido también una invitación para participar en un evento similar en Lowell, Massachusetts, la única Ciudad del Aprendizaje de Estados Unidos. Sin embargo, no creen que puedan asistir por falta de financiación, ya que el paraguas Erasmus+ no cubre proyectos fuera de Europa. Una agenda cada vez más apretada para la EOI que refleja la calidad de su labor, no solo a nivel regional, sino internacional.