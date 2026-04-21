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El IES Mediterráneo de Cartagena celebra la quinta edición de su Feria de Formación Profesional

En el evento el alumnado del IES Mediterráneo pudo contactar con empresas de la comarca, gracias a la colaboración entre centros educativos y entidades profesionales

Celebración de la feria.

Celebración de la feria. / L. O.

La Opinión

La Opinión

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, participó el pasado 15 de abril en la V Feria de Formación Profesional organizada por el IES Mediterráneo de Cartagena.

La feria tiene como lema ‘Enraizados’, una propuesta que pone en valor la conexión con la tierra, las raíces y el cuidado de las personas y que permite que el alumnado contacte con empresas de la comarca. El IES forma, desde hace más de 20 años, a técnicos de grado medio y grado superior en las familias profesionales de Servicios socioculturales y a la comunidad, Actividades físicas y deportivas y Administración y gestión.

Al evento asistió también el concejal de Empleo, Formación y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés.

El director general destacó “la estrecha colaboración entre los centros educativos y las entidades profesionales, empresas y entidades del tercer sector, que facilitan que el alumnado aprenda y realice prácticas en entornos reales de trabajo”.  

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El IES Mediterráneo ofrece Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de grado básica, medio y superior.

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