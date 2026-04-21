Evento
El IES Mediterráneo de Cartagena celebra la quinta edición de su Feria de Formación Profesional
En el evento el alumnado del IES Mediterráneo pudo contactar con empresas de la comarca, gracias a la colaboración entre centros educativos y entidades profesionales
El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, participó el pasado 15 de abril en la V Feria de Formación Profesional organizada por el IES Mediterráneo de Cartagena.
La feria tiene como lema ‘Enraizados’, una propuesta que pone en valor la conexión con la tierra, las raíces y el cuidado de las personas y que permite que el alumnado contacte con empresas de la comarca. El IES forma, desde hace más de 20 años, a técnicos de grado medio y grado superior en las familias profesionales de Servicios socioculturales y a la comunidad, Actividades físicas y deportivas y Administración y gestión.
Al evento asistió también el concejal de Empleo, Formación y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés.
El director general destacó “la estrecha colaboración entre los centros educativos y las entidades profesionales, empresas y entidades del tercer sector, que facilitan que el alumnado aprenda y realice prácticas en entornos reales de trabajo”.
El IES Mediterráneo ofrece Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de grado básica, medio y superior.
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