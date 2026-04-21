Agua
Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura
Fuensanta roza el 80% y El Cenajo concentra la mayor reserva de agua, mientras La Pedrera y los embalses menores siguen por debajo de la media del sistema
Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 657 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone 12 más que la semana pasada, según los datos difundidos este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Las reservas hídricas de esta cuenca se sitúan además muy por encima de los registros del pasado año y de la media habitual para estas fechas. En concreto, acumulan 323 hectómetros cúbicos más que en el mismo periodo de 2025 y 255 más que el promedio histórico, fijado en 402 hectómetros cúbicos.
Con estas cifras, los pantanos del Segura alcanzan el 57,6% de su capacidad total.
El mayor volumen de agua embalsada se concentra en tres grandes infraestructuras. El Cenajo lidera las reservas con 252 hectómetros cúbicos, seguido de Fuensanta, con 166, y La Pedrera, con 120. Entre las tres suman 538 hectómetros cúbicos, es decir, cerca de ocho de cada diez hectómetros almacenados en toda la cuenca, lo que confirma su peso decisivo en el sistema hidráulico del Segura.
Por niveles de llenado, destaca especialmente Fuensanta, que alcanza el 79% de su capacidad y se sitúa como el embalse con mejor comportamiento de los principales. También presentan una situación relativamente favorable el Talave, al 67%, y Camarillas, al 64%. En cambio, La Pedrera baja al 49%, mientras que el grupo del resto de embalses apenas llega al 41%, lo que evidencia una recuperación desigual dentro de la cuenca.
Los embalses del Segura almacenan actualmente 657 hectómetros cúbicos de agua, 12 más que la semana pasada
Los datos dibujan un escenario de estabilidad moderada: el sistema supera la mitad de su capacidad total, pero sigue lejos de niveles de plena garantía.
Situación del resto de cuencas españolas
En el conjunto del país, la reserva hídrica española almacena 46.802 hectómetros cúbicos y se encuentra al 83,5% de su capacidad, pese a haber descendido un 0,2% en la última semana, lo que equivale a 118 hectómetros cúbicos menos.
Aun así, el volumen embalsado a nivel nacional mejora notablemente los datos de hace un año, cuando los embalses acumulaban 42.347 hectómetros cúbicos y estaban al 75,5% de su capacidad. También supera en 21,2 puntos la media de la última década para estas mismas fechas, situada en el 62,3%, con 34.929 hectómetros cúbicos.
Pocas lluvias durante la semana pasada
En cuanto a las precipitaciones, durante la última semana han sido, en general, escasas en la Península. La mayor cantidad registrada corresponde a la estación de Pontevedra, donde se recogieron 20,8 litros por metro cuadrado.
Por vertientes, la atlántica concentra 36.143 hectómetros cúbicos y alcanza el 85,2% de su capacidad, mientras que la mediterránea almacena 10.659 hectómetros cúbicos, el 77,9%.
En el reparto por cuencas, las internas del País Vasco lideran las reservas con un 95,2%. También superan el 90% el Cantábrico Oriental (91,8%), Guadalete-Barbate (90,6%) y las cuencas internas de Cataluña (91%). Por encima del 80% se sitúan igualmente Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), Miño-Sil (87,5%), Duero (87,3%), Guadalquivir (87,2%), Guadiana (86,6%), Galicia Costa (85,1%), Cantábrico Occidental (84,9%) y Ebro (83,9%).
Por debajo de ese umbral quedan el Tajo, con un 79,7%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, con un 76,7%; el Júcar, con un 68,2%; y, en último lugar entre las principales demarcaciones, el Segura, con un 57,6%.
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