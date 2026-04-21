Educación bajará la ratio de alumnos por aula en FP Básica el próximo curso

Los cursos de Formación Profesional de Grado Básico contarán con menos alumnos en las aulas el próximo curso en la Región de Murcia para acabar con el fracaso y en abandono escolar. La bajada de la ratio en FP Básica se realizará de forma progresiva y permitirá pasar de 25 a 23 alumnos, en los ciclos que tienen un máximo de 25 alumnos, y de 20 a 19, en aquellos que tienen 20 alumnos.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien ha asegurado que la Comunidad apuesta esta bajada de ratio "con el fin de ofrecer una atención más personalizada al alumnado y favorecer la obtención de título de la ESO, mejorar la calidad de la atención educativa y reforzar la inclusión".

Durante la celebración del VIII Encuentro Nacional de Formación Profesional, el titular de Educación ha avanzado algunas de las novedades de la FP para el curso próximo, como el incremento de la formación en modalidad semipresencial y virtual, para propiciar que personas trabajadoras puedan continuar formándose, y el incremento de la colaboración público-privada para la implantación de la nueva modalidad de FP Dual Intensiva, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero ha resaltado que "con el compromiso de ofrecer una Formación Profesional más inclusiva, equitativa y orientada al éxito educativo, la bajada de ratio posibilita un seguimiento más cercano y personalizado del alumnado, favorece la aplicación de metodologías adaptadas a sus necesidades y refuerza los procesos de acompañamiento y orientación educativa".

Bajo el lema 'Formando el presente, forjando el futuro', el VIII Encuentro Nacional de Formación Profesional reúne a más de 500 docentes equipos directivos y profesionales de la educación vinculados a la FP. Marín ha inaugurado el encuentro, que se celebra en Lorca, junto con el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, y la directora comercial de CaixaBank en la Región de Murcia, Dolores Petit.

El encuentro, patrocinado por CaixaBank Dualiza, permitirá reflexionar sobre los retos y oportunidades de la Formación Profesional. Se celebrarán ponencias, mesas de expertos y espacios de networking, y se abordarán cuestiones como la percepción social de la FP; la inteligencia artificial aplicada a la práctica docente; la inclusión y el diseño universal para el aprendizaje en FP; el desarrollo del talento y las competencias transversales; y ejemplos de buenas prácticas desarrolladas en centros educativos de la Región.

Los docentes compartirán experiencias y propuestas que servirán como base para futuras líneas de actuación.

Cursos de especialización en modalidad virtual

El titular de Educación ha destacado la ampliación, para el próximo curso, de la oferta de ciclos formativos y, especialmente, de cursos de especialización en modalidad semipresencial y virtual, "con el objetivo de facilitar el acceso a la formación a personas trabajadoras, alumnado adulto y población de zonas rurales, avanzando hacia un modelo de FP más flexible y accesible mediante el que se pueda compatibilizar la formación con la actividad laboral y con otras responsabilidades personales, eliminando barreras de carácter horario y geográfico".

La implantación de esta oferta en modalidad semipresencial y virtual favorece la continuidad formativa del alumnado de FP que, una vez finalizados sus estudios, puede continuar ampliando su formación.

FP Dual Intensiva

El Gobierno regional intensificará asimismo la colaboración público-privada con la implantación el próximo curso la nueva modalidad de FP Dual Intensiva, que permite al alumnado realizar más horas de prácticas con remuneración económica. Esta FP alterna formación en el centro y en la empresa y duplica el número de horas de formación en empresa, pasando de 500 a 700-1.000 horas.

Así, la formación en empresa tendrá una duración entre el 35 y 50 por ciento de la total del currículo del ciclo formativo y contemplará, al menos, el 30 por ciento de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales. Además, conlleva un contrato de formación remunerado con un 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y alta en la Seguridad Social.

El primero de los convenios que se firmará para implantar esta modalidad será con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), al que ya se han adherido 70 empresas.

En la actualidad, Educación garantiza la realización de prácticas formativas no laborales del alumnado y cuenta con 8.500 convenios con empresas.

Este curso se ha aumentado la oferta de FP hasta superar las 46.800 plazas, con un incremento de 3.300 respecto al curso anterior, y la previsión de alcanzar las 50.000 plazas en 2027.

Además, la Región lidera a nivel nacional la tasa media de afiliación a la Seguridad Social en Grado Medio y ocupa el segundo puesto en Grado Básico.