Centenares de personas claman en Murcia por una educación digna de 0 a 3 años

Centenares de personas se han concentrado este martes por la tarde a las puertas de la Consejería de Educación, en Murcia, para reclamar mejoras en la etapa educativa de 0 a 3 años, en una movilización marcada por el color amarillo de las camisetas de los asistentes y el ambiente reivindicativo animado por una batukada.

La protesta, convocada por CCOO y la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 de la Región de Murcia, ha reunido a familias, docentes y profesionales del sector, que han exigido más financiación pública, la bajada de ratios en las aulas y avances hacia la gratuidad universal de este ciclo educativo.

Durante la concentración, el secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel, ha denunciado que "la falta de gestión del Gobierno regional está asfixiando la educación de 0 a 3 años" y ha criticado la escasez de plazas públicas, que, a su juicio, está dejando fuera a miles de familias y "ensanchando la desigualdad desde la cuna".

La concentración frente a la Consejería pide más financiación, pareja educativa por aula y gratuidad universal para las familias

Candel ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "abandone su desidia y deje de tratar el primer ciclo de Educación Infantil como un simple servicio de custodia o un negocio", al tiempo que ha asegurado que los problemas que arrastra esta etapa educativa "son el resultado directo de un Gobierno regional que ha renunciado a ejercer sus competencias".

Una batukada anima la movilización / L.O.

Demandan un plan regional para acabar con la precariedad laboral

El dirigente socialista también ha censurado que la Región siga funcionando, en pleno 2026, con "una normativa de 2010 que ignora la realidad pedagógica actual", y ha exigido la puesta en marcha inmediata de un plan regional que permita acabar con la precariedad del sector. "Las familias y docentes de esta Región están demandando inversión real y no propaganda", ha afirmado.

El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel (en el centro), durante la protesta frente a la Consejería / PSRM-PSOE

Los manifestantes han puesto el foco en las condiciones del sector, denunciando la precariedad laboral de las educadoras, la falta de recursos en los centros y la necesidad de implantar la denominada "pareja educativa", con dos profesionales por aula para garantizar una atención más individualizada y de mayor calidad.

Demandan una mejor atención temprana para detectar posibles necesidades educativas especiales desde edades muy tempranas

Entre las demandas planteadas también figura una oferta pública suficiente y asequible que permita avanzar hacia la gratuidad real del ciclo de 0 a 3 años, así como una mejor atención temprana para detectar desde edades muy tempranas posibles necesidades educativas especiales.

La protesta en Murcia se enmarca en un contexto de creciente movilización a nivel nacional en defensa del primer ciclo de Educación Infantil. Los sindicatos han denunciado un "abandono histórico" de esta etapa, caracterizada por salarios próximos al mínimo interprofesional y jornadas que no siempre contemplan el tiempo necesario para la preparación pedagógica.

Huelga estatal el 7 de mayo

En este escenario, CCOO ha convocado una huelga estatal en el sector el próximo 7 de mayo, dentro de un calendario de movilizaciones que culminará con una manifestación en Madrid el día 23. El objetivo es presionar tanto a las administraciones públicas como a las patronales para mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un modelo educativo más homogéneo y de mayor calidad en todo el país.

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"López Miras debe elegir entre gestión o abandono", indica Candel

La concentración celebrada este martes en Murcia refleja así el creciente malestar en un sector clave para el desarrollo infantil. "López Miras debe elegir entre gestión o abandono", ha advertido Candel, que ha anunciado además que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a la Asamblea Regional "una batería de medidas irrenunciables" para corregir la situación de una etapa educativa que, en su opinión, el Gobierno regional "mantiene en el olvido".