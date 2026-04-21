Un centenar de personas protesta en Murcia contra Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox que llamó a "combatir" el aborto

Varios partidos y organizaciones han secundado este martes en Murcia una concentración de protesta contra el diputado de Vox en la Asamblea regional Antonio Martínez Nieto por una intervención en el parlamento autonómico, donde llamó a "combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia".

Martínez, durante un turno de palabra en la cámara el pasado miércoles, hizo un alegato contra lo que llamó la "cultura de la muerte", que sostiene "que hay vidas que no son dignas de ser vividas", y consideró que el PSOE y el PP avanzan hacia el encuentro con esa cultura.

Al día siguiente aseguró que no se refería a ningún tipo de agresión física, ni a la violencia material, lo que consideró una interpretación interesada. Aseguró que aludía exclusivamente a "una resistencia firme, decidida e intransigente" en el terreno "del debate político y legislativo sobre la vida y los cuidados paliativos".

En la concentración de este martes, en la que se han reunido cerca de un centenar de personas, los asistentes han exigido "la expulsión del diputado ultra de la Asamblea Regional", según un comunicado de Podemos, convocante del acto.

"Sus amenazas fueron algo muy grave, y chocaron frontalmente con la Constitución, con el Estado de Derecho y con los principios más básicos de una sociedad democrática", ha asegurado durante la protesta la diputada de Podemos en la Asamblea regional, María Marín.

La portavoz del grupo socialista en la cámara autonómica, Carmina Fernández, atiende a los medios durante la manifestación / Marcial Guillen

La portavoz del grupo socialista en la cámara autonómica, Carmina Fernández ha considerado que Vox "está llevando en el Parlamento regional un discurso" que es "absolutamente intolerable, de odio y de incitación a la violencia, en este caso violencia contra las mujeres", algo que no van a consentir.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM), por su parte, ha anunciado que este miércoles registrará en la Asamblea Regional un comunicado respaldado por más de 1.300 firmas, individuales y de organizaciones feministas, sindicales y sociales, frente a lo que consideran "una grave deriva del discurso político institucional".