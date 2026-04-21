La cantera murciana de ciberseguridad competirá por el título nacional

Los equipos de alumnado del IES Infanta Elena (Jumilla) y del colegio San Vicente de Paúl (Cartagena) serán los representantes de la Región en la final nacional de la VII Ciberliga Pre-Amateur, organizada por la Guardia Civil, que se celebrará este mes en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y el Centro Universitario de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil de la Región de Murcia, Francisco Pulido; el teniente coronel de la Guardia Civil de la Región de Murcia, Diego Mercader; y la directora del área de Alta Inspección de Educación, Adela García, recibió a los ganadores y les deseó suerte en la final.

La competición está dirigida a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros educativos de la Región y tiene como objetivo fomentar la cultura de la ciberseguridad y promover el uso seguro y responsable de las tecnologías entre el alumnado.

Los equipos que competirán en la final están formados por Óscar Martínez, Rodrigo Monreal, Pedro Terol y Roberto Tomás, del IES Infanta Elena, y Víctor Cámara, Javier Gutiérrez, Jaime Puntés y Miguel Sanz, del colegio San Vicente de Paúl.

El titular de Educación destacó que “la colaboración con la Guardia Civil forma parte de las acciones de la Consejería orientadas a fortalecer las competencias digitales del alumnado y promover un uso seguro y responsable de la tecnología”.

Los participantes han recibido formación práctica en autoprotección digital, han asistido a charlas de concienciación sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías y han tenido que resolver retos de ciberseguridad diseñados por expertos de la Guardia Civil. Los equipos finalistas han recibido como premio material informático de uso educativo y un diploma acreditativo expedido por la Guardia Civil, como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.

En la fase regional han participado equipos de 50 centros educativos. Los ganadores se enfrenarán a los dos mejores equipos clasificados de cada una de las comunidades autónomas y el primer equipo clasificado de la Ciudad de Melilla. A nivel nacional han participado en la competición 800 centros educativos con 30.000 alumnos de 13 comunidades autónomas. Impulsada por la Guardia Civil desde el año 2019, la Ciberliga se ha consolidado como una referencia nacional en materia de formación en ciberseguridad.

Estrategia de digitalización ‘Libre’

El consejero recordó que este curso se ha implantado la nueva Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia ‘Libre’, que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos, garantizando un buen uso, equilibrado y eficaz de la tecnología en la enseñanza.

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Entre las novedades se encuentra la ampliación de la limitación del uso de dispositivos digitales con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas, adaptar el uso de los medios digitales a cada etapa educativa, no usar los dispositivos como meros sustitutivos que repliquen el libro de texto, ni utilizarse para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada, restringir el uso de dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria incluido, y continuar con la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos.