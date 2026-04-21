Los candidatos al Rectorado de la UMU depositan el voto

Las 49 mesas electorales instaladas para los comicios al Rectorado y al Claustro de la Universidad de Murcia (UMU) permanecerán este martes abiertas durante ocho horas ininterrumpidas -de 10.30 a 18.30 horas- para que los más de 32.000 miembros de la comunidad universitaria con derecho a voto puedan ejercerlo.

Así lo han hecho en las primeras horas de la jornada electoral los cinco candidatos a rector o rectora: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio, quienes ha acudido a sus respectivas facultades para depositarlo en las urnas, acompañados por miembros de sus equipos y respectivas candidaturas.

Samuel Baixauli durante la votación este martes. / L. O.

Samuel Baixauli ha sido uno de los más madrugadores al acudir a votar poco después de abrir las mesas a la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo, donde la candidatura que encabeza tendrá instalado desde esta misma tarde su cuartel general para seguir el recuento de los votos una vez que cierren las mesas electorales.

El candidato a rector explicaba tras depositar su voto que "ha llegado el momento verdaderamente importante, donde se va a escuchar la voluntad de la Universidad de Murcia", y ha aprovechado para desear "suerte a todas las candidaturas".

Senena Corbalán, candidata a rectora de la UMU, durante su votación. / L.O.

La candidata Senena Corbalán también acudía a primera hora, en su caso a la Facultad de Biología, donde ha votado acompañada también por miembros de su equipo.

"Es un día clave para la Universidad de Murcia porque decidimos nuestro futuro para los próximos seis años", ha dicho, al tiempo que invita a toda la comunidad universitaria "a que ejerza su derecho al voto" y agradece su trabajo "a todo el personal que está ayudando y colaborando en el desarrollo de este proceso electoral". Corbalán seguirá el recuento a última hora del día en la propia Facultad de Biología.

Guillermo Díaz deposita el voto en la Facultad de Química. / L.O.

Guillermo Díaz iniciaba la jornada electoral dando clase, tras lo cual se dirigía a depositar el voto en la mesa instalada en la Facultad de Química. Tras ejercer su derecho, comentaba que "hoy es día de votación y, por tanto, día de alegría para una institución como la nuestra en la que la participación de todos sus miembros en la toma de decisiones es importante".

En este mismo sentido, Díaz destacaba que "la participación en esta jornada está siendo alta y todo transcurre como debe transcurrir en una institución como la nuestra".

Alfonsa García visita las mesas electorales en la Facultad de Biología. / L.O.

Alfonsa García también acudía en los primeros minutos de apertura de las mesas electorales a conocer el ambiente que se está viviendo en esta jornada de votación en la Facultad de Biología, a la que pertenece.

En su caso, la candidata a rectora ha decidido ejercer su derecho al voto durante la tarde y será en este punto donde siga junto a su equipo el recuento y proclamación de los resultados.

Alicia Rubio durante la votación en la UMU. / L.O.

La candidata a rectora Alicia Rubio acudía también antes de las 11.00 de la mañana a depositar su voto en la Facultad de Economía y Empresa, en el Campus de Espinardo. Tras ejercer su derecho, Rubio explicaba que "nunca imaginé cuando entré a esta facultad como estudiante que algún día vendría a votar para ser rectora" y lo ha hecho acompañada de su familia y su equipo.

Para seguir la jornada electoral, el equipo de Rubio instalará su centro de operaciones en el Centro Social Universitario del Campus de Espinardo.