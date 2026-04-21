Arrancan las votaciones en la UMU con incidencias y retrasos en la constitución de algunas mesas

La votación de las elecciones de la Universidad de Murcia (UMU) están en marcha. A las 10.30 horas de este martes, como estaba previsto, han abierto la mayoría de las 49 mesas electorales distribuidas en los distintos campus universitarios con el fin de facilitar el derecho al voto a las más de 32.000 personas que están llamadas a participar.

No obstante, se han dado algunos retrasos e incidencias, como es el caso de la mesa para el voto de los estudiantes instalada en la Facultad de Derecho del Campus de la Merced, donde cerca de las 11.00 de la mañana aún no se había puesto en marcha.

Los componentes de la misma, han hecho salir hasta el Claustro de Derecho a los alumnos que se concentraban para poder ejercer el voto y hasta que se resolviera el incidente, al parecer relacionado con el voto por correo.

Entre los cerca de treinta estudiantes reunidos en Derecho a primera hora estaba Lucía Ferrer, quien, con su papeleta en la mano, explica a La Opinión que en los últimos días han recibido mucha información de todas las candidaturas a través de los diversos canales de comunicación. “Hemos aprovechado que salíamos de un examen para venir a votar, pero nos han dicho que había algún problema y que debíamos esperar”, reconoce.

Desde la Universidad de Murcia aclaran que este retraso se ha debido a una mala interpretación de las normas, ya que los miembros de algunas mesas habían entendido que debían recibir el voto adelantado antes de abrir a los votantes, cuando el voto anticipado les irá llegando a lo largo de la jornada para incorporarlo a las urnas a última hora antes del recuento.

“Por lo que todas las mesas se encuentran ya constituidas y funcionando”, sostienen.

Estudiantes en el Decanato de Derecho, este martes / L.O.

En el caso de la Merced, la comunidad universitaria ha contado con tres mesas en Derecho para los estudiantes y en Letras y el Decanato para el PTGAS (personal técnico, de gestión, administración y servicios) y PDI (personal docente e investigador).

Pablo Pérez ha sido uno de los primeros miembros del PTGAS en ejercer su voto este martes en el Decanato de la Merced. Aunque se trata de las primeras elecciones que vive en la universidad, le llama la atención el número tan elevado de candidaturas y el ambiente que se ha vivido estas últimas semanas: “he seguido los debates y las polémicas y tengo la percepción de que existe un interés importante por participar por parte de los estudiantes”.

También lo ve así Juan José Baños, quien votaba a primera hora de este martes aprovechando el descanso para salir a desayunar. “Nos ha llegado mucha información de todas las candidaturas, así como sus propuestas”, algo que valora de forma positiva.

Victoria Fernández y Jimena Martínez son dos alumnas de Derecho que tienen claro que hay que votar en estas elecciones. La primera de ellas afirma que ha seguido los debates y que a lo largo del día se acercará a depositar el voto, mientras que su compañera muestra su rechazo al clima que se ha vivido en campaña. “Me parece que muchas de las candidaturas han hecho cosas que nos han sorprendido, utilizando juego sucio, algo que nos llama mucho la atención viniendo de nuestros propios profesores”, explica Jimena.

Otras estudiantes comentan junto a sus compañeros que se pusieron a ver anoche los programas electorales, “pero todos dicen lo mismo”.

En estas elecciones están llamadas a votar 32.251 personas. El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 1.465 estudiantes no oficiales.