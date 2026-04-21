Arranca el recuento de las elecciones de la UMU más reñidas: consulta los resultados

El recuento de los votos de las elecciones de la Universidad de Murcia 2026 ha arrancado. Tras el cierre de las mesas electorales a las 18.30 horas de esta tarde y el análisis de las cifras de participación, que han batido las de los últimos comicios debido a la alta movilización que se ha visto durante toda la jornada de este martes, ha comenzado el escrutinio, que se puede seguir en directo en el siguiente enlace de la UMU.

Sobre la mesa está el nombre de los cinco candidatos: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio, quienes se disputan el sillón del Rectorado de la UMU para los próximos seis años, en una única legislatura marcada por los cambios introducidos en los nuevos estatutos de la institución debido a las obligaciones impuestas por la LOSU -Ley Orgánica del Sistema Universitario-.

Durante las últimas semanas se ha visto una campaña agresiva en la que las distintas candidaturas se han cruzado acusaciones y en la que la polémica ha estado servida, con incluso dos denuncias ante la Junta Electoral Central.

En esta ocasión estaban llamados a votas más de 32.000 electores entre alumnos, profesorado, investigadores y personal técnico, de administración y servicios.

Para que el nombre del nuevo rector de la Universidad de Murcia salga esta noche, uno de los cinco candidatos debe lograr al menos el 51% de los votos. De no ser así, los dos más votados irán a una segunda vuelta que se celebrará el martes 28 de abril.

Participación del 17,54%

La participación en estos comisios ha logrado el 17,54%, frente al 10,1% que se obtuvo en las últimas elecciones de 2022. Sin embargo, en aquella ocasión únicamente había un candidato, José Luján, quien optaba a la reelección y a su segunda legislatura.

Las cifras se podrían comparar en este caso con las elecciones de 2018 cuando, al igual que en este 2026, se presentaron cinco candidatos -Pablo Artal, José Antonio Gómez, Pedro Lozano, José Luján y Emilio Martínez- y en las que la participación sí que fue récord llegando al 21% del total de electores.