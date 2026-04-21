Un apicultor de Cartagena denuncia la mortandad masiva de abejas: 30.000 en cada una de las 50 colmenas

Un joven apicultor de Cartagena ha denunciado la posible aplicación de un producto fitosanitario prohibido para fumigar los árboles en plena época de floración, un momento especialmente delicado para la actividad de las abejas y otros insectos polinizadores, que ha causado la muerte masiva de miles de sus abejas.

“Algún agricultor de la zona ha debido de echar un producto indebido, para luchar contra la plaga de pulgón que hay ahora”, lamentó Álvaro Pérez, antes de subrayar la gravedad de que la fumigación se haya realizado “en época de floración”, cuando “las abejas están trabajando en el campo”. El suceso se ha producido en una de las fincas en la que tiene sus colmenas, en concreto en ubicada en el Cañarico, en Alhama de Murcia.

Pérez recordó además que este tipo de tratamientos “deben ser normalmente nocturnos, para evitar que mueran esos polinizadores”. Según relató a esta redacción, fue el pasado sábado cuando detectó la mortandad de sus colmenas. "No es que empiezan a morirse, se mueren masivamente, es radical. Caen en la puerta de la colmena por eso en las imágenes se ven tantas de forma tan dramática", explicó afectado el apicultor.

Abejas muertas en la finca del apicultor Álvaro Pérez en Alhama de Murcia / L.O.

Ante la sospecha de que se pueden haber intoxicado con productos prohibidos, ha denunciado los hechos a la Guardia Civil, cuyos efectivos del Seprona ya se han desplazado hasta el lugar para tomar muestras. Además, el próximo jueves también acudirán los técnicos de la Comunidad Autónoma a tomar sus propios cultivos.

Calcular la cifra de insectos muertos es complicado, pero "cada colmena tiene 60.000 abejas, se ha muerto el pecoreo, que es la que está volando y trayendo la miel. Más o menos la mitad de la colmena ha muerto, sería unas 30.000 abejas en cada una de las 50 cajas".

"Queremos que la gente se conciencie y deje de hacer estas fumigaciones en épocas de floración porque los daños son graves, no solo económicos sino a las propias abejas que son muy importantes en la naturaleza", señaló.

"Los agricultores están sufriendo una plaga bastante agresiva de pulgón, que es un insecto que ataca a las flores de los árboles y no echan frutos, entonces fumigan para proteger sus cultivos, pero están dañando otras poblaciones de insectos como son las abejas", hace hincapé Pérez, propietario de una empresa que comercializa miel.

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Aunque es la primera vez que vive esta agónica situación, si es conocedor de que algunos compañeros del sector han sufrido la misma experiencia.