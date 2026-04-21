Antelo pide a Fomento que lleve "por la vía de urgencia" el decreto de Vivienda que negociaron al Consejo de Gobierno

El expresidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, pidió este martes al Partido Popular "que lleve ya" el decreto de Vivienda "por la vía de urgencia" al Consejo de Gobierno; "y si este jueves no puede ser, que lo lleven para el siguiente". De lo contrario, prosiguió el diputado de la Asamblea Regional, estará formando "parte de ese bloqueo en el que se ha instalado Vox, con requisitos de última hora que saben perfectamente que por ley no se pueden permitir".

El día anterior, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, reanudaba las conversaciones con su homólogo del PP, Joaquín Segado, trasladándole la necesidad de exigir "prioridad nacional" en el acceso a las viviendas asequibles impulsadas por la Comunidad.

"No es serio ni razonable que en el último momento alguien se descuelgue con nuevas condiciones que no tienen efectos reales", explicó, argumentando que, con la legislación actual y la propia Constitución, "no se puede discriminar a una persona por el DNI".

Lo que sí se incluyó en el borrador del anteproyecto negociado con Antelo, al que tuvo acceso esta redacción, es que para acceder a una vivienda asequible se debía tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o, "en caso de personas extranjeras provenientes de países terceros (fuera de la UE), contar con residencia legal en España de forma continuada durante los últimos siete años inmediatamente anteriores al acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación para promociones de titularidad pública o al momento de la oferta formal de las viviendas en caso de promociones privadas".

Antelo recordó que ese borrador ya tenía el visto bueno de la dirección nacional de Vox y de sus servicios jurídicos, así como de los del Partido Popular y los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento. "Solo hacía falta llevarlo al Consejo de Gobierno", aseguró durante un contacto con los medios que se produjo en la puerta de la Croem, donde se reunió con el presidente de la patronal de los constructores murcianos, Frecom. Al encuentro también acudió Virginia Martínez, última diputada que abandonó el Grupo Vox de la Cámara autonómica.

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Los dos diputados díscolos con la dirección de Abascal se mostraron dispuestos a favorecer la aprobación del decreto, ya que es "positivo para la región" y es "un decreto hablado, consensuado y con un trabajo real detrás".