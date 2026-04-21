La "alegría" de Sanko tras registrar la documentación en Murcia para la regularización: "Ahora espero poder trabajar lo antes posible"

"Estoy muy contento por poder haber presentado la solicitud para la regularización y ahora espero que el expediente se resuelva pronto para poder trabajar". Sanko Jatta ha sido uno de los primeros migrantes residentes en Murcia que ha presentado estos días la documentación para poder acogerse al histórico proceso extraordinario por el que unos 30.000 migrantes de la Región esperan conseguir 'papeles' para poder residir y trabajar de forma legal.

En su caso, ya tiene un puesto de trabajo que ocupar: la Cofradía de Pescadores de Torrevieja le espera con los brazos abiertos para ser un pescador más a la espera ya de que el Gobierno le dé luz verde a esa ansiada documentación. "He estado mucho tiempo viviendo en la calle, sin poder trabajar", asegura. "En cuanto me digan que está todo en regla, me voy para allá para empezar a trabajar lo antes posible", reitera.

De la patera a los cursos de formación

Este joven de 33 años procedente de Gambia ya se ganaba la vida como pescador en este país de África Occidental hasta que la miseria local le arrastró a subirse a una patera para poner rumbo a Canarias hace ahora cuatro años.

Tras ser trasladado a la Península y desembarcar en Jerez de la Frontera (Cádiz), fue llevado a la Región. Aquí, tras pedir un asilo que le fue denegado y tras conseguir la residencia a través de arraigo de formación -hizo dos cursos de marinero y pescador en Cartagena y Murcia-, una vez transcurrido el plazo temporal, volvió a perder el derecho.

Sin asilo y sin empleo, se vio abocado a acabar durmiendo debajo de uno de los puentes del Malecón de Murcia ante la imposibilidad de contar con una habitación.

Sin asilo y sin empleo, se vio abocado a acabar durmiendo en el Malecón de Murcia

Durante estos meses se ha ido preparando, gracias a la ayuda que le ha prestado la Asociación Parem, para conocer los detalles sobre el proceso hasta que el pasado jueves se abrió la fase para presentar la documentación de forma telemática al Ministerio de Migraciones (sin la necesidad de formar largas colas en las oficinas).

La presidenta de la asociación, Adriana Trafonsky, junto a todo el equipo de Parem le han ayudado a reunir los distintos papeles para poder, con su certificado digital, presentar la solicitud. En su caso, no necesitó el certificado de vulnerabilidad por haber tenido ya un contrato, explica a La Opinión Trafonsky. Parem, como entidad colaboradora, permite presentar directamente la documentación correspondiente al Ministerio.