Más de 32.000 alumnos, docentes y trabajadores de la UMU, llamados hoy a votar en las elecciones más polémicas

Las elecciones más polémicas que se recuerdan en la Universidad de Murcia (UMU) citan este martes en las urnas a más de 32.000 miembros de la comunidad universitaria en torno a cinco nombres, el de los candidatos al Rectorado Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio.

La campaña ha sido distinta a las que se recordaban hasta ahora, tanto por su encaje en el calendario al coincidir con Semana Santa y Fiestas de Primavera, como por los métodos utilizados para desprestigiar a los contrincantes, con mensajes velados, acusaciones, bulos sobre propuestas que no iban en los programas y un par de denuncias que han llegado incluso a la Junta Electoral Central sobre el presunto traslado de alumnos para depositar el voto adelantado en el Registro y la interrupción de clases para hacer campaña y pedir el voto por un candidato concreto.

Entre tanto, se han sucedido dos debates electorales organizados por el Club de Debate de la universidad y por los estudiantes (CEUM), el último de los cuales no exento de polémica también por los mensajes al móvil enviados durante las intervenciones a una de las candidatas, Alicia Rubio, y la confirmación posterior de que muchos de los protagonistas usaron también en estas citas dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos.

Pese a los traspiés y zancadillas, los cinco candidatos han llegado al 21 de abril, día en el que se medirán en las urnas para comprobar si cuentan con el respaldo suficiente (51% de los votos emitidos) para ser proclamados nuevo rector o rectora o si, por el contrario, los dos con mejores resultados vuelven a verse las caras en una segunda vuelta el martes 28 de abril.

Para la celebración de estas elecciones al Rectorado y al Claustro universitario, la Junta Electoral desplegará hoy un total de 49 mesas electorales por los distintos campus, a las que se sumará una mesa itinerante que en un coche oficial recorrerá los campus de Ciencias del Deporte de San Javier, el de Ciencias Sociosanitarias de Lorca y la Escuela de Osteopatía, según explica a La Opinión la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ascensión Leciñena.

De las casi medio centenar de mesas, siete estarán destinadas específicamente al PTGAS y se ubicarán en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar. Desde la UMU informan de que quienes necesiten comprobar la mesa en la que deben votar pueden hacerlo a través de censos.um.es.

La apertura de las urnas está prevista a las 10.30 horas y no cerrarán hasta las 18.30, con la previsión de que a las 14.00 horas se ofrezca una primera previsión de participación. En el momento del cierre de las mesas electorales, a las 18.30 horas, comenzará el recuento, que podrá seguirse en directo a través de la página web de la UMU y de La Opinión.

Los alumnos del Aula Senior votan por primera vez A las elecciones de la Universidad de Murcia (UMU) que se celebran este martes están llamadas a votar 32.251 personas. El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 1.465 estudiantes no oficiales. En este último grupo se encuentran los alumnos del Aula Senior, que en estos comicios votan por primera vez gracias al cambio de los Estatutos de la universidad que se aprobaron poco antes de convocarse las elecciones. Claustro En paralelo a las elecciones al Rectorado, también se celebrarán elecciones al Claustro universitario, que estará compuesto por 300 miembros. Su distribución responde igualmente a criterios de representación sectorial: 153 corresponderán al personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y al profesorado permanente laboral (51%); 30 al personal docente e investigador no permanente, personal investigador en formación y profesorado asociado (10%), con una asignación equilibrada por perfiles y ramas; 78 serán estudiantes (26%); y 39 pertenecerán al PTGAS (13%).

Interventores

Para la jornada electoral también se contará con unos 250 interventores, ya que cada una de las cinco candidaturas puede tener un interventor por mesa, quienes se encargarán de vigilar que todo se desarrolla con normalidad y sin incidentes.

El sistema de elección al Rectorado se basa en un modelo de voto ponderado por sectores, lo que implica que no todos los sufragios tienen el mismo peso. De este modo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A) concentra el 51% de la representación total. El resto del personal docente e investigador (Grupo B) aporta un 4%, mientras que el estudiantado (Grupo C) suma el 27% y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D) completa el reparto con el 18%.

Para que el nombre del nuevo rector de la Universidad de Murcia salga de este martes de las urnas será necesario que alguno de los cinco candidatos logre, al menos, el 51% de los votos emitidos, de lo contrario se celebrará una segunda vuelta, que se celebraría el próximo 28 de abril.