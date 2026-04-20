Vox exige "prioridad nacional" para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia

No ha habido sorpresa. La "prioridad nacional" se ha colado en las negociaciones entre PP y Vox como condición de estos últimos para apoyar la nueva Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, justo después de que la semana pasada este principio se incluyera en el acuerdo entre estos dos partidos para formar gobierno en Extremadura.

"La prioridad nacional es básica para que Vox pueda aceptar la tramitación de cualquier documento que implique la puesta en marcha de determinadas políticas", señaló el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión entre las dos formaciones de derechas en la Asamblea Regional.

Los de Abascal han entregado al Partido Popular un documento con sus condiciones y el PP "se ha comprometido a evaluarlo y a incorporarlo", informó el propio Alpañez.

La Opinión adelantó el pasado viernes la intención de Vox de incluir la "prioridad nacional" en todas las negociaciones que tuvieran a partir de ahora. "Los acuerdos alcanzados en otras regiones de España son extrapolables, por supuesto", respondió la nueva dirección territorial del partido a preguntas de este periódico.

En el texto firmado en Extremadura se dice que "se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional" que exigirá "arraigo real y prolongado" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". Además, el pacto especifica que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

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