Una veintena de colectivos se suma a la concentración en Murcia contra las "amenazas" de Martínez Nieto

Más de veinte colectivos, entre sindicatos, partidos políticos, asociaciones feministas y LGTBIQ y colectivos vecinales y pacifistas se han sumado a la concentración feminista convocada por Podemos este martes 21 de abril, a las 18 horas, en el paseo Alfonso X de Murcia, en repulsa a las declaraciones que el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto realizó el pasado miércoles en sede parlamentaria, donde llamó a “combatir” el aborto “incluso con violencia”.

“Quiero dar las gracias a todos los grupos que se han sumado a la convocatoria para decir basta a las amenazas de Vox. No vamos a normalizar que desde la tribuna un diputado ultra llame a la violencia contra las mujeres que deciden abortar o los pacientes que requieren la eutanasia”, ha aseverado la diputada de la formación morada en la Asamblea Regional, María Marín.

“Tampoco vamos a normalizar”, ha proseguido la portavoz, “que nadie de Vox haya condenado estas palabras”. “Tampoco el presidente de la Región de Murcia, que es el que ha puesto la alfombra roja a esta extrema derecha desatada”, ha evidenciado Marín. “Un López Miras que está más preocupado porque Vox apoye su ley de vivienda asequible y sus pelotazos urbanísticos que en defender a las mujeres de esta tierra”.

“Frente a las amenazas de Vox, frente al silencio cómplice de López Miras, este martes asociaciones feministas, sindicatos y partidos vamos a responder todas a una”, ha concluido.

Los colectivos que apoyan la concentración son: Podemos Región de Murcia, CCOO, Asamblea Feminista Región de Murcia, IU-Verdes, Epéntica, FAVCAC Isaac Peral, Coordinadora Feminista Región de Murcia, Secretaría de Feminismos Podemos, Orgullo Yecla, ¿Lo tienes claro? Los Alcázares, PCE, No Te Prives, Rebeldía, UGT, Femereñas El Palmar, GALACTYCO, Marchas de la Dignidad, Chrysallis Murcia, La Traca Cieza, Asociación para la defensa de la sanidad pública de la Región de Murcia, Colectivo Carmen Conde Cartagena, Fórum de Política Feminista Murcia, Comisión de Marzo, Juntas somos más Región de Murcia, Intersindical Organización de Mujeres.

IU-Verdes también llama a la movilización

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, también hace un llamamiento a la movilización social, “frente a quienes quieren imponer su ideología, la respuesta tiene que ser más democracia, más derechos y más movilización. Los derechos se defienden también fuera de las instituciones”.

En este sentido, IU-Verdes apoya y convoca a la ciudadanía a participar en la movilización organizada por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia. “Es momento de estar en la calle, de defender lo conquistado y de decir alto y claro: ni un paso atrás”, ha apuntado Luna.

Luna ha respondido con contundencia a las declaraciones realizadas por el diputado de Vox calificándolas como “un posicionamiento ideológico muy claro contra derechos conquistados” y alertando del peligro que suponen para la democracia y las libertades.

Luna ha señalado que “lo que hemos escuchado no es un exceso verbal, es un intento deliberado de imponer una visión reaccionaria desde una institución pública”, subrayando que este tipo de discursos “no son inocentes”, sino que buscan “generar miedo y retroceder en derechos que han costado décadas de lucha”.

En referencia a las palabras del diputado de Vox, que calificó el aborto y la eutanasia como parte de una supuesta “cultura de la muerte”, la máxima dirigente de IU-Verdes ha denunciado que “se está atacando directamente la autonomía de las mujeres y la dignidad de las personas”. “Se pretende convertir derechos en problemas y decisiones personales en juicios ideológicos. Y eso no lo vamos a aceptar”, ha afirmado.

Desde IU-Verdes insisten en que “los derechos no están en debate, se garantizan y se amplían”, y advierten de que no permitirán “que se utilicen las instituciones para señalar, culpabilizar o cuestionar a las mujeres”.

Asimismo, Luna ha alertado del avance de la extrema derecha en las instituciones: “La derecha más extrema está utilizando los espacios democráticos para cuestionar consensos básicos, y eso es profundamente preocupante”.