UPTA critica el pago de las bajas de autónomos en la Región de Murcia porque se generan "distorsiones" entre comunidades

Oposición a medidas que introducen "distorsiones" y generan "desigualdades" entre los autónomos en función del lugar en el que trabajen. El sindicato de autónomas UPTA criticó este lunes que la Región de Murcia vaya a pagar la cuota de aquellos trabajadores autónomos que caigan enfermos durante los dos primeros meses de baja, una medida que anunció la pasada semana el presidente regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional y que contó con el aplauso de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a nivel nacional y regional.

En cambio, UPTA muestra su "preocupación por la proliferación de iniciativas autonómicas que, bajo el objetivo de complementar las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), están configurando en la práctica un sistema paralelo de protección social para autónomos", señalan.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, "las ocurrencias de poner en marcha un RETA paralelo solo traerán desigualdad y confusión. El Ministerio de Seguridad Social no puede permanecer inmóvil y permitir que las comunidades autónomas desarrollen iniciativas que deberían estar resueltas a través de la protección social universal del RETA".

Lamentan "las ocurrencias" de poner en marcha un "sistema paralelo de protección social" diferente al RETA

En el comunicado lanzado este lunes, UPTA deja claro que "no cuestiona" el objetivo de esta iniciativa, orientado a aliviar la carga económica en situaciones de baja por accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad común, pero sí advierte que "la extensión de este tipo de medidas desde distintos territorios introduce distorsiones que, a medio y largo plazo, pueden deteriorar el propio sistema del RETA".

“Una cosa es poner incentivos para el emprendimiento y otra muy distinta es crear ayudas que son propias del sistema de protección social de los autónomos”, señalan desde la organización. UPTA advierte de que muchas de estas propuestas responden más "a oportunidades políticas de carácter electoral que a una estrategia estructural orientada al interés general del conjunto de los trabajadores autónomos en España".

"Desigualdades en función de su lugar de residencia"

De esta forma, UPTA considera que la puesta en marcha de mecanismos autonómicos de protección social "genera desigualdades entre trabajadores autónomos en función de su lugar de residencia", alejándose del principio de universalidad que debe regir el sistema de Seguridad Social en España.

Lo que sí ven con buenos ojos es que se refuerce el sistema RETA desde el ámbito estatal, especialmente en lo relativo a la cobertura de bajas por accidente de trabajo, enfermedades profesionales o contingencias comunes de larga duración (superiores a 60 días), "garantizando así una protección homogénea para todos los afiliados"."