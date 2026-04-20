Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesPeregrinación FuensantaViviendas en Nueva CondominaCaída ChatGPTTúnel soterramiento Lorca
instagramlinkedin

Patera

Tres inmigrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación localizada a la deriva frente a Cartagena

Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Santa Lucía a los rescatados y a los fallecidos tras la alerta de un buque militar francés

La Salvamar Draco (imagen de archivo) realizó el traslado de los dos supervivientes y de los tres fallecidos hasta el puerto de Santa Lucía

La Salvamar Draco (imagen de archivo) realizó el traslado de los dos supervivientes y de los tres fallecidos hasta el puerto de Santa Lucía / Salvamento Marítimo

Joaquín Vallés

Una embarcación con cinco inmigrantes a bordo, tres de ellos fallecidos, ha sido localizada en la tarde de este lunes a la deriva a unas 25 millas de Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El aviso fue dado por un buque militar francés, que avistó la embarcación y procedió al rescate de sus ocupantes, todos ellos varones. Tras la alerta, la Salvamar Draco, con base en Cartagena, se desplazó hasta la zona para realizar el trasbordo de los dos supervivientes y de los tres fallecidos y trasladarlos al puerto de Santa Lucía.

Los inmigrantes rescatados fueron atendidos por Cruz Roja y quedaron después bajo custodia de la Policía Nacional,

Una vez en tierra, se procedió al levantamiento de los tres cadáveres. Los dos inmigrantes rescatados con vida fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde quedaron bajo custodia de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el suceso

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
  2. Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina
  3. Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
  4. En directo: Eldense-FC Cartagena
  5. La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
  6. Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
  7. La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes
  8. Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia

Tres inmigrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación localizada a la deriva frente a Cartagena

Tres inmigrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación localizada a la deriva frente a Cartagena

Portmán suma otra polémica: Frecom rechaza que el Gobierno encargue las obras a Tragsa sin concurso

Portmán suma otra polémica: Frecom rechaza que el Gobierno encargue las obras a Tragsa sin concurso

La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor

La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor

Vox exige "prioridad nacional" para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia

Los recortes del Tajo-Segura abren la puerta a indemnizaciones millonarias

Los recortes del Tajo-Segura abren la puerta a indemnizaciones millonarias

Estos son los coches eléctricos más vendidos en la Región de Murcia en 2025

Estos son los coches eléctricos más vendidos en la Región de Murcia en 2025

La industria murciana acelera su transición verde con nuevos materiales de construcción

La industria murciana acelera su transición verde con nuevos materiales de construcción

Cientos de migrantes inician el proceso de regularización con "normalidad" en Correos y largas colas en los servicios sociales

Cientos de migrantes inician el proceso de regularización con "normalidad" en Correos y largas colas en los servicios sociales
Tracking Pixel Contents