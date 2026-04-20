Tres inmigrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación localizada a la deriva frente a Cartagena

Una embarcación con cinco inmigrantes a bordo, tres de ellos fallecidos, ha sido localizada en la tarde de este lunes a la deriva a unas 25 millas de Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El aviso fue dado por un buque militar francés, que avistó la embarcación y procedió al rescate de sus ocupantes, todos ellos varones. Tras la alerta, la Salvamar Draco, con base en Cartagena, se desplazó hasta la zona para realizar el trasbordo de los dos supervivientes y de los tres fallecidos y trasladarlos al puerto de Santa Lucía.

Los inmigrantes rescatados fueron atendidos por Cruz Roja y quedaron después bajo custodia de la Policía Nacional,

Una vez en tierra, se procedió al levantamiento de los tres cadáveres. Los dos inmigrantes rescatados con vida fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde quedaron bajo custodia de la Policía Nacional.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el suceso