Estos son los coches eléctricos más vendidos en la Región de Murcia en 2025

La electrificación del parque automovilístico sigue ganando terreno en la Región de Murcia, aunque con matices muy claros entre tecnologías y modelos. Los datos de matriculaciones de 2025, extraídos de microdatos de la Dirección General de Tráfico (DGT), dibujan un mercado en expansión, pero con dos velocidades distintas: la del coche eléctrico puro (BEV), cada vez más concentrado en torno a pocos modelos, y la del híbrido enchufable (PHE), más equilibrado y con mayor volumen total.

En conjunto, la Región de Murcia registró durante 2025 un total de 4.414 vehículos enchufables (un 22,3% del total), sumando eléctricos puros e híbridos enchufables y excluyendo a los híbridos no enchufables. De ellos, 2.097 fueron BEV y 2.317 PHE, lo que confirma que, por ahora, el híbrido enchufable mantiene una ligera ventaja en penetración.

Tesla marca el ritmo del eléctrico puro

En el mercado de los eléctricos puros, el dominio del primer puesto es indiscutible. El Tesla Model 3 se sitúa muy por encima del resto con 385 matriculaciones, más del doble que su inmediato perseguidor. El Tesla Model Y, con 200 unidades, consolida el segundo escalón del podio.

Según el análisis de los microdatos, el mercado BEV en Murcia presenta una estructura muy marcada: El Tesla Model 3 juega en otra liga respecto al resto. Detrás, la competencia se estrecha rápidamente.

El Kia EV3 (100 unidades), el BYD Atto 3 (62) y el Renault 5 E-Tech Electric (61) encabezan un grupo intermedio donde las distancias ya son mucho más cortas. También aparecen modelos como el Toyota bZ4X (59), el BYD Atto 2 (58) o el BYD Sealion 7 (49), reflejando la creciente presencia de fabricantes asiáticos en el segmento eléctrico europeo. Cierra el top 10 el Hyundai Inster, con 45 matriculaciones.

Clasificación de matriculaciones de coches eléctricos puros (BEV) en la Región de Murcia durante 2025 / L.O.

La evolución del año muestra un comportamiento muy estacional. Los BEV arrancaron 2025 con cifras contenidas, aceleraron con fuerza a partir de marzo y vivieron un salto relevante en junio. Tras un verano más irregular, el mercado volvió a repuntar en el último tramo del año. El mejor mes fue diciembre, con 258 matriculaciones, un dato que suele asociarse a campañas comerciales intensas y cierre de objetivos de fabricantes y concesionarios.

En el arranque de 2026, la tendencia mantiene cierta continuidad: 127 unidades en enero y 168 en febrero, todavía sin señales de cambio brusco, pero con un mercado que conserva tracción.

PHEV: un mercado más equilibrado y con más volumen

Si en los eléctricos puros domina claramente un modelo, en los híbridos enchufables el panorama es mucho más repartido. El liderazgo de 2025 corresponde al BYD Seal U DM-i (178 unidades), seguido muy de cerca por el MG HS (167) y el Mercedes-Benz GLC 300 de (165).

Aquí la lectura es distinta. No hay un líder tan despegado como en BEV; el top está muy comprimido, según los datos, lo que refleja una competencia más abierta y un mercado menos concentrado.

El cuarto puesto lo ocupa el Jaecoo 7 PHEV (147), seguido del Toyota C-HR (142), confirmando el peso de los SUV en esta tecnología. Más atrás aparecen el Lexus NX450h+ (103), el Toyota RAV4 (89), el Ford Kuga (81), el Mercedes-Benz GLA 250 e (64) y el Omoda 9 PHEV (63).

Clasificación de matriculaciones de coches eléctricos enchufables (PHE) en la Región de Murcia durante 2025. / L.O.

A diferencia del BEV, aquí predominan claramente los SUV y crossover, lo que apunta a un perfil de comprador más familiar y posiblemente más conservador en la transición hacia la movilidad eléctrica total.

La evolución mensual también muestra una mayor estabilidad. Los PHE arrancaron el año con más fuerza que los eléctricos puros, resistieron mejor los meses de verano y cerraron el ejercicio con un diciembre especialmente potente: 291 matriculaciones, incluso por encima del pico de los BEV.

En el inicio de 2026, la tendencia continúa en esa línea: 170 unidades en enero y 218 en febrero, manteniendo el híbrido enchufable por encima del eléctrico puro en volumen mensual.

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En conjunto, el mercado de enchufables en Murcia avanza, pero lo hace de forma desigual. El eléctrico puro crece apoyado en unos pocos modelos muy fuertes, mientras que el híbrido enchufable mantiene una base más amplia y estable. Los datos de 2025 dibujan un escenario en el que la transición hacia el eléctrico total no es lineal, sino progresiva y con distintas velocidades según el tipo de tecnología y el perfil de comprador.