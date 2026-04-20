Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas en la Región de MurciaAyudas a los autónomosTiempo en MurciaExcursionista MoratallaFuensanta en la CatedralInversión Educación
instagramlinkedin

Seguridad vial

Los profesores de autoescuelas reclaman más kilómetros obligatorios sobre carreteras secundarias para evitar accidentes

La CNAE que preside el murciano Enrique Lorca exige al Gobierno que se obligue a los futuros conductores a circular también por las vías convencionales, donde se concentra el mayor número de accidentes mortales

Tramo de la carretera que une Campo de San Juan con Moratalla.

Tramo de la carretera que une Campo de San Juan con Moratalla. / CARM

Adrián González

Adrián González

Más tiempo en carreteras secundarias y convencionales para poder sacarse el carné de conducir y evitar accidentes. Los días festivos de Semana Santa, con miles de desplazamientos, han vuelto a evidenciar una situación «crítica»: el 90% de los 28 siniestros que ocasionaron a nivel nacional hasta 30 víctimas mortales se produjeron en este tipo de vías.

Por fortuna, en las carreteras de la Región de Murcia no se produjo ningún accidente mortal durante la operación especial de este año (al igual que Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña o Cantabria). Pero en el conjunto nacional, las cifras siguen siendo demasiado elevadas.

Ante este escenario, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) pide al Gobierno de España que se exija, durante la formación práctica, la circulación por estas carreteras que concentran el mayor número de siniestros mortaleles. El murciano Enrique Lorca, presidente de la confederación, defendió recientemente en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados la necesidad de una trazabilidad de kilómetros mínimos obligatorios en carreteras convencionales.

Actualmente, la formación práctica de los futuros conductores está condicionada por la ubicación de los centros de examen, dejando en la mayoría de los casos en un segundo plano a las vías secundarias. En este sentido, los centros se enfrentan a la reticencia del alumnado.

La formación está condicionada por la ubicación de los centros de examen en las ciudades

El aspirante, enfocado en aprobar el examen práctico, suele mostrarse reacio a realizar trayectos que no forman parte de las rutas habituales de evaluación, percibiendo estas clases como «menos útiles» para su objetivo. La confederación que agrupa a los profesores de autoescuela de todo el país solicita, también, la implementación de módulos de concienciación y sensibilización vial obligatorios en las autoescuelas.

Estos módulos están diseñados para que el alumno comprenda los riesgos reales, las consecuencias de las distracciones y el impacto de las conductas de riesgo, más allá de la mera memorización de normas.

"Sensibilización obligatoria"

«No basta con saber manejar el vehículo y conocer las normas; es vital que el conductor comprenda el riesgo. El repunte en atropellos y el no uso del cinturón en pleno 2026 demuestran que la sensibilización debe ser obligatoria y presencial en las autoescuelas», afirman desde CNAE

Noticias relacionadas y más

Con el apoyo de la Administración, las autoescuelas quieren que se supere el modelo de «preparación para el examen» y se implante otro basado en la «formación para la vida». Por ello, la Confederación insta a las instituciones a no demorar más la puesta en marcha de estas medidas que «no son un trámite, sino una herramienta probada para reducir la siniestralidad en carretera».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
  2. La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
  3. Sombra de corrupción en las elecciones de la UMU
  4. Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
  5. Ramoncín: '¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?
  6. Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
  7. Ana Isabel Cánovas gana su primera Ruta de las Fortalezas de Cartagena
  8. Apuñalan a un joven y le rompen los dientes a otro en una pelea callejera en la zona de Atalayas en Murcia

Investigan si profesores de la UMU hicieron campaña en clase

La Comunidad culmina la mayor apuesta reciente por los caminos ganaderos

La Comunidad culmina la mayor apuesta reciente por los caminos ganaderos

La Comunidad pisa el acelerador con las ayudas del coche eléctrico: pagos masivos tras meses de parálisis

La Comunidad pisa el acelerador con las ayudas del coche eléctrico: pagos masivos tras meses de parálisis

Estos son los coches eléctricos más vendidos en la Región de Murcia en 2025

Estos son los coches eléctricos más vendidos en la Región de Murcia en 2025

Los profesores de autoescuelas reclaman más kilómetros obligatorios sobre carreteras secundarias para evitar accidentes

Los profesores de autoescuelas reclaman más kilómetros obligatorios sobre carreteras secundarias para evitar accidentes

Mucho más que rocas: el legado que refleja la identidad de los territorios y que corre el riesgo de desaparecer

Mucho más que rocas: el legado que refleja la identidad de los territorios y que corre el riesgo de desaparecer

Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia

Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia

El carné de conducir saldrá más caro con autoescuelas abocadas a subir precios si el encarecimiento de la gasolina no se frena

El carné de conducir saldrá más caro con autoescuelas abocadas a subir precios si el encarecimiento de la gasolina no se frena
Tracking Pixel Contents