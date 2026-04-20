Los profesores de autoescuelas reclaman más kilómetros obligatorios sobre carreteras secundarias para evitar accidentes

Más tiempo en carreteras secundarias y convencionales para poder sacarse el carné de conducir y evitar accidentes. Los días festivos de Semana Santa, con miles de desplazamientos, han vuelto a evidenciar una situación «crítica»: el 90% de los 28 siniestros que ocasionaron a nivel nacional hasta 30 víctimas mortales se produjeron en este tipo de vías.

Por fortuna, en las carreteras de la Región de Murcia no se produjo ningún accidente mortal durante la operación especial de este año (al igual que Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña o Cantabria). Pero en el conjunto nacional, las cifras siguen siendo demasiado elevadas.

Ante este escenario, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) pide al Gobierno de España que se exija, durante la formación práctica, la circulación por estas carreteras que concentran el mayor número de siniestros mortaleles. El murciano Enrique Lorca, presidente de la confederación, defendió recientemente en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados la necesidad de una trazabilidad de kilómetros mínimos obligatorios en carreteras convencionales.

Actualmente, la formación práctica de los futuros conductores está condicionada por la ubicación de los centros de examen, dejando en la mayoría de los casos en un segundo plano a las vías secundarias. En este sentido, los centros se enfrentan a la reticencia del alumnado.

La formación está condicionada por la ubicación de los centros de examen en las ciudades

El aspirante, enfocado en aprobar el examen práctico, suele mostrarse reacio a realizar trayectos que no forman parte de las rutas habituales de evaluación, percibiendo estas clases como «menos útiles» para su objetivo. La confederación que agrupa a los profesores de autoescuela de todo el país solicita, también, la implementación de módulos de concienciación y sensibilización vial obligatorios en las autoescuelas.

Estos módulos están diseñados para que el alumno comprenda los riesgos reales, las consecuencias de las distracciones y el impacto de las conductas de riesgo, más allá de la mera memorización de normas.

"Sensibilización obligatoria"

«No basta con saber manejar el vehículo y conocer las normas; es vital que el conductor comprenda el riesgo. El repunte en atropellos y el no uso del cinturón en pleno 2026 demuestran que la sensibilización debe ser obligatoria y presencial en las autoescuelas», afirman desde CNAE

Con el apoyo de la Administración, las autoescuelas quieren que se supere el modelo de «preparación para el examen» y se implante otro basado en la «formación para la vida». Por ello, la Confederación insta a las instituciones a no demorar más la puesta en marcha de estas medidas que «no son un trámite, sino una herramienta probada para reducir la siniestralidad en carretera».