Portmán suma otra polémica: Frecom rechaza que el Gobierno encargue las obras a Tragsa sin concurso

No hay un solo paso que se dé en torno a la recuperación de la bahía de Portmán que no esté envuelto en polémica. A las décadas de retrasos, los cambios de criterio técnico y los enfrentamientos políticos se suma ahora un nuevo frente: el modelo de adjudicación de unas obras clave para cerrar una de las mayores heridas ambientales del Mediterráneo.

En este contexto de máxima tensión, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) ha elevado este lunes el tono contra el Ministerio para la Transición Ecológica ante la posibilidad de que las obras se encarguen directamente a la empresa pública Tragsa mediante una encomienda de gestión, sin concurso abierto. La organización empresarial considera que esta decisión supondría "hurtar la obra a la libre competencia" y reclama "luz y taquígrafos" en un proyecto que califica de estratégico para la Región.

El posicionamiento llega en un momento decisivo. Tras el anuncio reciente del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que la propuesta técnica definitiva llegará entre finales de este mes y mediados de mayo —y en plena controversia por el cambio de enfoque hacia el sellado de residuos frente al dragado—, este martes se celebrará una reunión clave en Madrid. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, se encontrarán con el propio Morán en la sede del Ministerio para abordar el futuro de la bahía. Una reunión que se aventura difícil y poco conciliadora.

Rechazo frontal al encargo a Tragsa

Frecom ha mostrado su "rotundo rechazo" a los planes del Ministerio que han trascendido en las últimas horas y ha reivindicado el papel del tejido empresarial murciano en una actuación de gran complejidad técnica.

Su presidente, José Hernández, ha advertido de que Portmán "lleva décadas esperando una solución definitiva" y ha criticado que se opte por evitar el concurso público. En palabras del dirigente empresarial, "las empresas de nuestra Región y nuestro país tienen la tecnología, el talento y la innovación necesarios para asumir este reto", por lo que considera innecesario recurrir a una empresa pública. "No necesitamos que el Ministerio traiga a su constructora de cabecera para ejecutar lo que las empresas murcianas están sobradamente preparadas para hacer", ha afirmado.

La Federación sostiene que el uso de medios propios por parte de las administraciones se ha convertido en una práctica habitual que distorsiona el mercado. Según argumenta, no solo limita la libre concurrencia, sino que genera una competencia desigual, al beneficiarse estas empresas de condiciones fiscales distintas —como la no aplicación del IVA— y acabar, en muchos casos, subcontratando a compañías privadas para ejecutar los trabajos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este martes en Murcia, tras la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. / Marcial Guillen/EFE

Más de 27 millones en encargos sin concurrencia

El malestar del sector se apoya en cifras. Frecom asegura que, solo entre 2024 y septiembre de 2025, los encargos a Tragsa en la Región de Murcia han superado los 27,4 millones de euros sin pasar por procedimientos abiertos. Entre ellos figuran actuaciones de gran envergadura como la retirada de biomasa en el Mar Menor, la remediación ambiental en Peña del Águila o diversas obras forestales y de infraestructuras.

A juicio de la patronal, este modelo de contratación supone una de las principales causas del deterioro del sistema público, al utilizarse como "salvoconducto" para esquivar los controles de la Ley de Contratos del Sector Público. Frente a ello, reivindican que la normativa sitúa en el centro principios como la transparencia, la publicidad y la igualdad de oportunidades.

Un proyecto atrapado entre ciencia y política

La polémica sobre la adjudicación se suma a un debate de fondo aún no resuelto: cómo debe ejecutarse la regeneración. El Ministerio ha defendido en los últimos meses la opción de sellar los residuos mineros en el fondo de la bahía, siguiendo recomendaciones científicas que alertan de los riesgos de su movilización. Sin embargo, esta alternativa ha generado una fuerte oposición política y vecinal, que sigue apostando por el dragado y la retirada de estériles, tal y como recogía el convenio firmado en 2006 entre administraciones.

La falta de consenso ha sido una constante. En la Asamblea Regional, los grupos políticos han escenificado recientemente sus profundas diferencias, mientras en la calle crece el cansancio tras más de tres décadas sin soluciones definitivas. Iniciativas ciudadanas como ‘Portmán Vivo’ han vuelto a recordar que la regeneración sigue siendo una promesa incumplida.

En este escenario, la inminente llegada de la propuesta técnica definitiva y la reunión de este martes se interpretan como momentos clave. No solo para definir el futuro ambiental de la bahía, sino también para comprobar si las administraciones son capaces de reconducir un proceso marcado, hasta ahora, por la controversia constante.

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Frecom, por su parte, insiste en que el camino debe pasar por abrir el proyecto a la competencia. "El sector de la construcción es un motor de desarrollo, modernidad y empleo de calidad. Solo pedimos competir en igualdad de condiciones", ha subrayado Hernández, quien concluye que Portmán "merece la mejor solución técnica y económica", algo que, a su juicio, "solo se garantiza abriendo la puerta al talento".