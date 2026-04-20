Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia

La Región de Murcia suma hasta 356.258 viviendas pendientes que se podrían construir en hasta 158 grandes bolsas de suelo identificadas que están repartidas en 30 municipios, según consta en la última actualización del estudio Sectores residenciales en España, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con los datos del Sistema de Información Urbana (SIU) basados en información catastral, imágenes satelitales y aérea.

El municipio de Murcia encabeza con claridad el listado, con 63.383 viviendas, seguido de Molina de Segura y Fuente Álamo, mientras que otras localidades como Lorca, Cartagena, Águilas o Abanilla también superan ampliamente las 20.000.

Listado completo de viviendas pendientes que se podrían levantar Murcia: 63.383 Molina de Segura: 37.537 Fuente Álamo: 31.809 Lorca: 30.568 Cartagena: 23.991 Águilas: 23.767 Abanilla: 22.664 Cieza: 18.493 Ulea: 17.975 Torre Pacheco: 10.683 Caravaca: 10.363 Las Torres de Cotillas: 9.651 Moratalla: 9.204 Totana: 8.310 Fortuna: 6.154 La Unión: 4.200 Lorquí: 3.916 Ricote: 3.217 Bullas: 2.836 Mazarrón: 2.722 Alhama: 2.596 Blanca: 2.340 Ceutí: 1.766 Pliego: 1.618 Cehegín: 1.387 San Pedro: 1.103 Jumilla: 1.094 Albudeite: 1.025 Santomera: 999 San Javier: 887 Total regional: 356.258 viviendas pendientes

Viviendas previstas que se podrían construir en la Región de Murcia, municipio a municipio / L. O.

"Lo que necesitamos es una buena coordinación entre administraciones"

Para el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, las 17.732 nuevas viviendas en la Región de Murcia con «condiciones para iniciar la edificación inmediata» (unas 490.000 en todo el conjunto de España) demuestran que hay suelo, planeamiento, capacidad y empresas dispuestas a liderar este proceso» y que «lo que necesitamos es buena coordinación entre administraciones y una óptima utilización de los recursos disponibles para garantizar el derecho a la vivienda de la Constitución».

Así lo aseguró hace unos días durante la inauguración de la feria de construcción Rebuild 2026 que se celebró en Madrid y a la que acudió el consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno regional, Jorge García Montoro.

«Desde este Ministerio y desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, actuar, trabajar y conseguir los objetivos. Estoy convencido de que entre todos lo lograremos», remató Lucas.

Durante el evento, el consejero murciano expuso su modelo de vivienda asequible para aumentar la oferta y facilitar el acceso a jóvenes y familias, además de la implantación en la Comunidad de medidas de simplificación en el ámbito urbanístico, como la Licencia Básica y las Entidades Colaboradoras de Certificación Urbanística, que «permiten reducir plazos, eliminar trámites innecesarios y ofrecer mayores garantías a los ayuntamientos, a los promotores y a las familias».

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. / L. O.

La vivienda sigue siendo una cuestión prioritaria estos días en la Región: Vox y PP tienen previsto sentarse este lunes para desatascar la Ley de Vivienda Asequible después de que a finales del pasado mes de octubre fuese tumbada por la Asamblea y el Gobierno murciano tratase de ‘resucitar’ el proyecto sentándose de nuevo con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo para darle luz verde.

A esto también se suma que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la ministra Isabel Rodríguez llevará al próximo Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Ejecutivo quiere sacar adelante, pese a que no cuente con el apoyo por ahora de las comunidades gobernadas por el PP.