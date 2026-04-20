Investigan si profesores de la UMU hicieron campaña en clase

Continúa la polémica en las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) tras el documento presentado al Registro por Guillermo Díaz, uno de los cinco a suceder a José Luján, en el que pedía a la Junta Electoral que se lleve a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido durante los días 14 y 17 de abril, periodo en el que tuvo lugar el voto anticipado a las elecciones para el rectorado que se celebrarán en la UMU. Una situación que también expuso otro de los candidatos a Rector, Samuel Baixauli, durante el minuto de oro del debate electoral del pasado día 15 de abril. «Me he enterado de que hay gente que os acompaña a votar, algo que también sucedía en mi época y con lo que puedes saber precisamente a quién no votar», le dijo a los estudiantes.

Por quejas como las que exponen estos candidatos, la Comisión Electoral ha abierto un proceso de investigación para esclarecer si se han producido estas y otras irregularidades como la interrupción de clases con fines de hacer campaña electoral.

Sobre estas acciones, la Comisión Electoral es clara en su criterio: «Esta Comisión considera que tales prácticas, de confirmarse, constituirían actuaciones irregulares y no conformes con la más elemental ética electoral que debe regir cualquier proceso de esta naturaleza, impropias de nuestra Universidad».

Asimismo, indican que si se acreditan estas situaciones, esto «podría justificar la intervención de la unidad encargada de supervisar el correcto funcionamiento de la administración universitaria».

"Una universidad limpia"

Sobre estas posibles irregularidades que están marcando el final de la campaña electoral al Rectorado a la Universidad de Murcia se ha pronunciado otra de las aspirantes, Alicia Rubio.

Rubio destaca que «se ha llegado a insinuar, e incluso a afirmar directamente, sin pruebas, que se han producido actuaciones irregulares durante la campaña», también añade que quiere «una universidad limpia, una universidad en la que la discrepancia no se convierta en difamación y en la que nadie crea que todo vale para ganar».

Este comunicado de Alicia Rubio llega en el final de la campaña electoral de la primera vuelta de estas elecciones, ya que hoy es la jornada de reflexión, previa a la votación de mañana, en la que las urnas decidirán quién debe encabezar el futuro de la UMU en primera instancia, si alguna candidatura alcanza el 50% de los votos, o, por el contrario, como es previsible, habrá una segunda vuelta, el 28 de abril.