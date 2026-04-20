La industria murciana acelera su transición verde con nuevos materiales de construcción

La transición hacia una industria más limpia y competitiva avanza en la Región de Murcia con proyectos que buscan reducir de forma significativa la huella de carbono. En este contexto, la innovación en materiales de construcción se posiciona como una de las palancas clave para transformar el tejido productivo.

El Plan Industrial de la Región de Murcia está impulsando la descarbonización del sector a través de iniciativas pioneras en Europa que apuestan por materiales constructivos de nueva generación, más sostenibles y con menor impacto ambiental. Así lo destacó este lunes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su visita a la planta de Cementos La Cruz, en Abanilla.

El proyecto murciano ha sido seleccionado para un prestigioso programa de financiación de la Comisión Europea

Durante el recorrido, el consejero conoció de primera mano un proyecto centrado en la producción de cementos con baja huella de carbono, una alternativa a los procesos tradicionales. Según explicó, la Consejería está tramitando la autorización ambiental para la ampliación de las instalaciones, considerada una actuación estratégica para el Ejecutivo regional. Este procedimiento se está agilizando a través de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

La Comisión Europea ha reconocido el carácter vanguardista de esta propuesta al seleccionarla para el programa de financiación Innovation Fund. Se sitúa así entre los 17 proyectos de descarbonización más destacados de Europa y es uno de los dos únicos en España que cuenta con este prestigioso respaldo financiero para el despliegue de tecnologías limpias.

Objetivo: 450.000 toneladas de CO 2 menos en una década

El Plan Industrial sitúa entre sus prioridades avanzar en la descarbonización del tejido productivo, especialmente mediante la línea ‘Más Sostenible’. En este sentido, Vázquez subrayó que este impulso "no solo debe proceder de las administraciones públicas, sino también de la colaboración público-privada", y puso este proyecto como ejemplo de transformación en sectores estratégicos como la construcción.

El consejero también destacó la participación de la empresa en la Cátedra Ecosistema Murcia Innova (EMURI), un espacio de cooperación que fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación mediante alianzas entre empresas, administración y universidades.

Noticias relacionadas

El proyecto contempla sustituir progresivamente la fabricación convencional de cemento por materiales de nueva generación, con el objetivo de evitar la emisión de 450.000 toneladas de CO₂ en una década. Esta reducción equivale a más de 120 toneladas diarias o a la capacidad de absorción anual de dióxido de carbono de alrededor de tres millones de árboles.