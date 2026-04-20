Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región

Hay fines de semana que sería un pecado quedarse en casa. El que viene es uno de ellos. Un pueblo de la Región de Murcia, a apenas 30 minutos de la capital murciana por la A-30, se prepara para vivir una de sus citas más especiales del año: la llegada de un mercado medieval que durante tres días transformará por completo su Plaza Mayor en un escenario de otro tiempo.

Será del 24 al 26 de abril cuando la localidad de la Vega Alta del Segura dé un salto al pasado. Y no lo hará de cualquier manera.

Una fiesta que no se parece a ninguna otra

El Mercado Medieval de Cieza llega de la mano de las tradicionales Fiestas del Escudo, conocidas popularmente como La Invasión, una celebración profundamente arraigada en Cieza que recrea episodios históricos propios de la localidad. Lo que la hace diferente al resto de fiestas de moros y cristianos de la Región es un detalle que no pasa desapercibido: aquí gana el bando moro. Una singularidad que convierte este evento en algo genuino, con una identidad propia difícil de encontrar en otro municipio murciano.

Cartel de las Fiestas del Escudo de Cieza 2026. / L. O.

El mercado medieval, organizado por Mercados Arlekin, se integra en ese espíritu festivo para ampliar la experiencia y atraer a visitantes de toda la Región.

Artesanía, tabernas y mucho más

Quien se acerque encontrará un recorrido lleno de puestos de artesanía elaborada a mano: joyas, trabajos en cuero, tallas en madera y objetos únicos que difícilmente se ven en el comercio habitual. La apuesta es clara: recuperar oficios tradicionales y ofrecer algo que valga la pena buscar.

Pero el mercado no es solo compras. Las tabernas medievales ambientadas abrirán tanto a mediodía como en horario nocturno, con embutidos, quesos y dulces tradicionales servidos en un entorno cuidado al detalle. Comer allí forma parte del espectáculo.

Los más pequeños también tienen su hueco, con atracciones y propuestas pensadas para ellos, lo que convierte la visita en un plan redondo para toda la familia.

Mapa de la Plaza Mayor de Cieza, Murcia.

Cieza, más allá del mercado

Si el viaje ya merece la pena por el mercado, Cieza ofrece aún más razones para quedarse un rato más. La localidad guarda un patrimonio histórico notable: el conjunto arqueológico de Medina Siyasa, el Museo de Siyasa, la Iglesia de la Asunción o el Balcón del Muro son paradas obligadas para quienes quieran completar la jornada.

Y en primavera, el municipio suma un atractivo difícil de ignorar: la floración de los melocotoneros, uno de los paisajes más fotografiados y celebrados de toda la Vega Alta del Segura.

Para llegar, además de por carretera a través de la A-30, Cieza cuenta con estación de tren en la línea Madrid-Murcia-Cartagena y conexiones regulares de autobús con varias capitales, lo que la convierte en una escapada de fin de semana sin complicaciones.