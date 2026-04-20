Finalizan la nueva glorieta de La Aljorra para eliminar un tramo de concentración de accidentes

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha finalizado la construcción de una glorieta en la diputación cartagenera de La Aljorra (Cartagena) con el objetivo de eliminar un tramo de alta concentración de accidentes (TAC) en uno de los principales accesos a la localidad y reforzar la seguridad vial en un punto con elevada intensidad de tráfico.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, ha subrayado, durante la visita con motivo de la finalización de las obras, que "esta actuación responde a la planificación que estamos desarrollando para eliminar tramos de concentración de accidentes en la red regional, actuando de forma directa sobre los puntos más conflictivos".

En este sentido, ha destacado que "la actuación, con una inversión de 816.195 euros, mejora la seguridad vial en la intersección de las carreteras RM-602 y RM-605, transformando el antiguo cruce en forma de T en una glorieta, lo que permite reducir la velocidad de los vehículos y canalizar todos los movimientos de forma más segura, eliminando los giros a la izquierda que generaban situaciones de riesgo".

Por la nueva glorieta circularán al año una media de 3,6 millones de vehículos. "Se trata de un punto con alta intensidad de tráfico y numerosos movimientos cruzados, por lo que su conversión en glorieta supone una solución eficaz para reducir la siniestralidad y mejorar la fluidez", ha explicado el director general.

Las obras han consistido en la construcción de una glorieta completa que reorganiza la circulación en el cruce de ambas carreteras, eliminando los giros a la izquierda y reduciendo los puntos de conflicto.

Además, el proyecto ha incluido la conexión con una vía de servicio existente en la margen derecha, facilitando un acceso más ordenado a los caminos y parcelas colindantes.

Asimismo, se ha llevado a cabo la mejora del firme, la instalación de alumbrado en todo el tramo y la renovación de la señalización y el balizamiento, lo que contribuye a incrementar la visibilidad y las condiciones de seguridad, especialmente en horario nocturno.

Cinco glorietas en Cartagena

Carrillo ha destacado que esta actuación se enmarca en la Estrategia regional de mejora de la seguridad vial, que contempla inversiones específicas para suprimir puntos de alta siniestralidad mediante soluciones que han demostrado su eficacia, como la construcción de glorietas.

"Estamos impulsando una planificación continua y priorizada que nos permite actuar con inversiones que tienen un impacto real en la reducción de la siniestralidad en la red autonómica", ha concluido.

El Gobierno regional ha impulsado cinco glorietas para eliminar tramos de alta concentración de accidentes en el término municipal de Cartagena en los últimos meses con una inversión de tres millones de euros.

Se trata de tres glorietas ya ejecutadas, la de La Aljorra, la de El Portús y la de acceso a Sabic. Además, actualmente está en fase licitación la construcción de otras dos glorietas en la RM-F35 (Camino del Sifón) y RM-F36 (entorno de El Leñador).