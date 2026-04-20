La enseñanza concertada y Educación blindan el número de aulas hasta 2029 frente a la caída de la natalidad

Centros de educación concertada de la Región de Murcia, sindicatos y Consejería han llegado este lunes a un acuerdo que blinda las aulas que hay concertadas con la Administración regional para garantizar los puestos de trabajo y condiciones laborales del personal hasta 2029. Este acuerdo responde a la caída de la natalidad, que está vaciando las unidades de Infantil y Primaria de la mayoría de los colegios de la comunidad, tanto públicos como privados, al igual que ocurre en el resto de España.

Actualmente en la Región de Murcia hay más de 6.000 profesionales en el sector de la enseñanza concertada y más de 100.000 familias que eligen estos centros para escolarizar a sus hijos, al tiempo que la Consejería murciana tiene concierto con 126 centros de este tipo.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha presidido la reunión de la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada, en la que han estado presentes también los responsables de Ucoerm, CECE Murcia, FERE-CECA y los sindicatos FSIE, CCOO y UGT.

En el encuentro se han debatido algunas de las cuestiones que planteban los centros, como el mantenimiento de las unidades y la negociación a futuro de las mejoras de las condiciones docentes con la aplicación también en los concertados de la reducción de jornada o la recuperación de los ratios de alumnos por aula que existían antes de 2011, algo que se ha dejado para un encuentro posterior.

Miembros de la Mesa Concertada tras la firma del acuerdo. / L.O.

Desde la Consejería de Educación informan de que la Mesa de la Enseñanza Concertada ha aprobado el mantenimiento del número de unidades y de recursos docentes. Una vez firmado, estará vigente hasta el 31 de agosto de 2029, fecha en la que también finaliza la vigencia de los actuales conciertos educativos.

El titular de Educación destaca que "este acuerdo avanza en la apuesta del Gobierno regional por favorecer políticas de estabilización y de impulso del empleo, ofreciendo estabilidad a los docentes, mejorando las condiciones laborales del profesorado, evitando despidos y favoreciendo un marco estable de funcionamiento. Al mismo tiempo, garantizamos a las familias la libertad de elección del centro en el que quieren que estudien sus hijos".

De cara al próximo curso se reducirá la ratio profesor-alumno en los centros que se pueden ver afectados por una pérdida de unidades, debido al descenso de la natalidad, para así asegurar el mantenimiento de las aulas. El acuerdo se aplicará en los centros concertados en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico.

Además, el acuerdo propicia que los centros adapten su estructura a su realidad cuando se produzcan situaciones como jubilaciones, bajas de larga duración o vacantes estructurales.

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El consejero señala que una vez finalizado este proceso de negociación "iniciaremos otro, más ambicioso, con el fin de alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la recuperación de las ratios profesor-alumno en las aulas existente antes de 2011, la reducción de la jornada lectiva del profesorado, el incremento de la partida presupuestaria del módulo de ‘otros gastos’ y el aumento del cupo de orientación".