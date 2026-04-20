La Comunidad pisa el acelerador con las ayudas del coche eléctrico: pagos masivos tras meses de parálisis

Las ayudas del Plan MOVES III comienzan, por fin, a llegar a los beneficiarios en la Región de Murcia tras meses —e incluso años— de retrasos e incertidumbre. Según explica el vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS), Antonio Fernández, la administración ha dado un "acelerón increíble" en las últimas semanas que permite prever el cumplimiento de los plazos si se mantiene el ritmo actual.

El programa, destinado a subvencionar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, acumulaba importantes retrasos desde su puesta en marcha en 2021. Hasta hace apenas unos meses, señala Fernández, "solo se habían pagado ayudas hasta marzo de 2022", lo que evidenciaba un avance muy limitado pese al tiempo transcurrido.

La situación comenzó a cambiar a lo largo de 2025, en parte —según la asociación— por la presión ejercida desde el propio colectivo. "Debido, entre otras cosas, a nuestra denuncia pública, empezaron a pagarlas todas las del 2021 y ya con el 2022", explica. Sin embargo, ha sido en el último tramo, especialmente desde diciembre hasta ahora, cuando se ha producido el mayor avance.

"Han llegado a pagar antes de notificar la orden de pago", señala el vicepresidente de ACMEIS, Antonio Fernández

En el caso de las ayudas para vehículos, el salto ha sido notable: “Han pasado de marzo del 2022 a julio del 2024, o sea, dos años de golpe”, detalla Fernández. Esa positiva evolución también se ha trasladado a los puntos de recarga, donde ya existen casos de beneficiarios de finales de 2024 que han recibido el dinero.

Incluso se han producido situaciones inéditas en la gestión administrativa. "Han llegado a pagar antes de notificar la orden de pago", afirma, aludiendo a ingresos realizados de madrugada que fueron comunicados oficialmente horas después.

Los coches eléctricos ya están reduciendo significativamente la producción de petróleo / Agencias

Pese a esta mejora, desde ACMEIS introducen matices. No todos los solicitantes han cobrado, especialmente aquellos cuyos expedientes han requerido subsanaciones o aportación adicional de documentación. Aun así, Fernández considera que, excluyendo estos casos, "si van a esta velocidad en un mes se lo finiquitan todo".

La asociación valora positivamente el cambio de ritmo, aunque mantiene una postura crítica. "Contentos porque se está pagando, pero esto demuestra que el dinero estaba y que ha faltado voluntad política para hacerlo antes", sostiene.

El riesgo de repetir errores en el MOVES 2025

Mientras el MOVES III encara su recta final, ACMEIS alerta de que los problemas podrían repetirse en la siguiente convocatoria. Fernández denuncia que, a pesar de que el programa MOVES 2025 lleva cerca de un año en marcha, "no se ha dado ni una sola resolución de concesión".

El autoconsumo sigue siendo la asignatura pendiente, sólo se ha pagado un 13,2% de las ayudas

La situación contrasta con otras comunidades autónomas, donde —según indica— ya no solo se han resuelto expedientes, sino que incluso se han comenzado a abonar ayudas. "Aquí todavía no hemos resuelto ni una sola ayuda", subraya, advirtiendo de que la Región podría volver a quedarse rezagada.

Autoconsumo: el gran atasco pendiente

Donde no se perciben avances es en las ayudas al autoconsumo. A diferencia del MOVES, estas subvenciones continúan prácticamente paralizadas desde su inicio. "Seguimos igual que hace meses: sin pagar ni una sola ayuda más allá de los primeros expedientes de noviembre de 2021", afirma. Según los datos que maneja la asociación, de los 53 millones de euros asignados, apenas se han abonado algo más de 7 millones (el 13,2%), quedando pendientes unos 46,5 millones.

Instalación de autoconsumo solar en una vivienda. / D. P. P.

El retraso alcanza dimensiones notables: "Hay personas de noviembre de 2021 que aún no han cobrado, es decir, casi cuatro años y medio después", denuncia. Además, asegura que muchos expedientes están completamente tramitados y a falta únicamente del ingreso, sin que exista una explicación clara del bloqueo.

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que las solicitudes superan ampliamente el presupuesto disponible. Según la asociación, se han pedido ayudas por valor de unos 133 millones de euros, lo que hace prever que una parte importante de los solicitantes podría quedarse sin subvención.

Incentivos fiscales con alcance limitado

Fernández también pone el foco en los incentivos fiscales asociados a la transición energética, como las deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos o instalaciones renovables. Aunque valora positivamente su existencia, advierte de que no benefician a todos por igual.

"Quien paga poco IRPF, quien tiene salarios bajos, no se puede deducir prácticamente nada", explica, reclamando medidas más "transversales" que lleguen también a los hogares con menor capacidad económica.

A ello se suma la falta de información institucional. Según la asociación, no se ha realizado una campaña suficiente para dar a conocer estas ventajas fiscales, y además persiste la incertidumbre sobre su continuidad en próximos ejercicios.

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Una mejora que llega tarde

En conjunto, la evolución del MOVES III en Murcia refleja una gestión que, aunque ahora avanza con rapidez, ha estado marcada por retrasos prolongados. Para muchos beneficiarios, el reciente impulso supone un alivio, pero el reto, coinciden desde ACMEIS, será evitar que esta situación vuelva a repetirse en futuras convocatorias y, sobre todo, desbloquear de una vez las ayudas al autoconsumo, que siguen siendo la gran asignatura pendiente de la administración regional.