La Comunidad culmina la mayor apuesta reciente por los caminos ganaderos

Al amanecer, cuando la luz apenas dibuja las lomas del interior murciano, hay caminos que vuelven a latir. Sendas antiguas, trazadas por siglos de paso ganadero, recuperan hoy su pulso en silencio, entre pinos y espartales. Son rutas que no solo cuentan historias, sino que vuelven a servir al territorio. La Región de Murcia ha decidido devolverles su lugar en el mapa.

El Gobierno regional ha culminado el proyecto de adecuación, mejora y clasificación de vías pecuarias en montes públicos, una actuación que ha permitido recuperar 203 kilómetros de antiguos caminos ganaderos distribuidos en 17 municipios. La intervención, con una inversión total de más de 546.000 euros, ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que aporta el 63 por ciento, junto a la Comunidad Autónoma (26 %) y el Estado (11 %).

Las actuaciones se han concentrado especialmente en comarcas como el Altiplano, el Alto Guadalentín y el Noroeste, además del término municipal de Murcia. En todas ellas, estas rutas históricas se consolidan ahora como una infraestructura verde de primer orden. No solo recuperan su trazado, sino que refuerzan su papel en la protección del medio ambiente, la prevención de incendios y el uso público del monte.

Mapas de demarcación de la Región con vías pecuarias sobre las que ha actuado el Gobierno Regional, marcadas en rojo. / CARM

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que esta inversión «devuelve a los ciudadanos una red de caminos ganaderos renovada, segura y bien señalizada», subrayando que el proyecto logra «combinar la protección del patrimonio natural con nuevas oportunidades para el ocio, el senderismo y la educación ambiental».

El trabajo sobre el terreno ha sido tan visible como meticuloso. Se han colocado 455 mojones para delimitar físicamente el dominio público pecuario, garantizando su protección frente a posibles ocupaciones. A ello se suman 209 carteles informativos que aportan contexto histórico y ambiental a cada ruta, reforzando su valor didáctico. Además, se han acondicionado 21 kilómetros de caminos, mejorando accesos y facilitando el tránsito tanto de ganaderos como de senderistas.

Pero el alcance del proyecto va más allá de lo visible. Las vías pecuarias, recordó el consejero, «son mucho más que un vestigio del pasado ganadero». Hoy funcionan como corredores ecológicos que conectan espacios naturales, favorecen el desplazamiento de la fauna y contribuyen a la biodiversidad. Al mismo tiempo, desempeñan un papel clave en la prevención de incendios forestales.

En este sentido, las actuaciones han incluido trabajos selvícolas en 61,80 hectáreas, con la creación de fajas auxiliares y áreas cortafuegos. Estas intervenciones reducen la carga de combustible vegetal y mejoran la seguridad en zonas de alto riesgo, integrando las vías pecuarias en la estrategia regional de adaptación al cambio climático.

Entre las rutas recuperadas figuran enclaves de gran valor como la Vereda de los Cuadros o la Cañada Real de Torreagüera en Murcia, el Cordel de la Flor en Yecla, o la Vereda Real de Avilés a Los Alagüeces en Lorca. Muchas de ellas discurren por espacios incluidos en la Red Natura 2000, lo que refuerza su papel como ejes de conectividad ecológica.

La Cañada Real de Torreagüera La Cañada Real de Torreagüera, una de las 19 vías pecuarias del municipio de Murcia, continúa sin ejecutarse tras décadas marcada por una clasificación obsoleta y numerosas dudas técnicas. Vecinos y colectivos sociales reclaman avanzar en su deslinde conforme a la ley de 1995 y se han movilizado para exigir una solución definitiva. Desde la Consejería de Medio Ambiente insisten en que el proceso debe abordarse con «prudencia y rigor técnico» para resolver previamente las cuestiones jurídicas y urbanísticas existentes. Antiguo eje de conexión ganadera hacia Alicante, hoy esta vía se reivindica como un futuro corredor verde con alto potencial ambiental, turístico y social.

El proyecto también ha tenido una vertiente técnica y jurídica especialmente relevante. Antes de iniciar las obras, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de investigación histórica, cartográfica y legal. Se analizaron miles de documentos técnicos de las últimas tres décadas, junto a archivos históricos vinculados al antiguo Honrado Concejo de la Mesta. Este análisis se complementó con el uso de fotografías aéreas antiguas y actuales, integradas en sistemas de información geográfica, para ajustar con precisión los trazados originales.

«Este proyecto no solo mejora caminos; blinda jurídicamente el dominio público pecuario frente a ocupaciones ilegales», señaló Juan María Vázquez, quien insistió en que la colaboración entre fondos europeos y presupuesto regional «es lo que permite multiplicar el impacto de cada euro invertido en conservación».

Más allá de su dimensión ambiental, la recuperación de estas rutas supone también una apuesta por el desarrollo rural. Según destacó el consejero, la iniciativa abre nuevas oportunidades para el turismo de naturaleza y el ocio activo, generando actividad económica en los municipios implicados y reforzando el vínculo de la población con su territorio.

A ello se suma un elemento cada vez más valorado por la ciudadanía: la posibilidad de reconectar con el entorno. En un contexto de creciente interés por los espacios abiertos y las actividades al aire libre, estas vías ofrecen itinerarios accesibles, señalizados y seguros. No es casual que cada vez más usuarios descubran en estos caminos una forma de disfrutar del paisaje desde una perspectiva sostenible.

En paralelo, el proyecto refuerza una visión integral del territorio en la que conservación y uso público no son conceptos enfrentados, sino complementarios. La planificación de estas actuaciones ha tenido en cuenta tanto las necesidades de los ecosistemas como las de los usuarios, garantizando un equilibrio que permita preservar los valores naturales sin renunciar a su disfrute responsable.

Asimismo, la intervención contribuye a mejorar la ordenación del suelo en el medio rural. La delimitación clara de las vías pecuarias evita conflictos de uso, facilita la gestión administrativa y refuerza la protección frente a procesos de ocupación indebida. Este aspecto resulta especialmente relevante en áreas sometidas a presión urbanística o a cambios en los usos tradicionales del territorio.

El carácter público de estas rutas se convierte así en un elemento clave para su conservación a largo plazo. No solo se trata de caminos recuperados, sino de espacios comunes que pasan a formar parte activa de la vida social, económica y ambiental de la Región.

Las vías pecuarias, nacidas para la trashumancia, mantienen así su esencia adaptándose a los nuevos tiempos. Siguen siendo arterias del paisaje, ahora también al servicio de la biodiversidad, la sostenibilidad y el disfrute ciudadano. Caminos que vuelven a unir pasado y futuro, en una red que, paso a paso, recupera su protagonismo en la Región de Murcia.