Agricultura
El campo murciano asume 960.000 euros diarios de sobrecostes por la crisis en Oriente Medio
COAG denuncia que las ayudas actuales no compensan el encarecimiento de insumos ni la volatilidad del mercado
Las explotaciones familiares, las más vulnerables ante una crisis que podría superar la de 2022
La escalada de tensiones en Oriente Medio empieza a dejar una factura tangible en el campo murciano. Más allá de los titulares internacionales, los agricultores de la Región afrontan un incremento constante de costes que amenaza la viabilidad de muchas explotaciones, especialmente las de carácter familiar.
La organización agraria COAG Murcia ha alertado de que el sector está soportando un sobrecoste diario cercano a los 960.000 euros, incluso teniendo en cuenta las ayudas aprobadas por el Gobierno central. Una cifra que, según advierten, refleja la gravedad de una crisis que se está intensificando en cuestión de semanas.
Desde la organización trasladan su "enorme preocupación" por el impacto que la inestabilidad internacional está teniendo sobre los costes de producción. El encarecimiento, apuntan, se ha visto agravado en las primeras fases del conflicto por movimientos especulativos, generando un escenario que podría incluso superar el vivido en 2022 tras la invasión de Ucrania.
Ese incremento sostenido está golpeando directamente la rentabilidad de las explotaciones agrarias, muchas de las cuales ya operaban con márgenes muy ajustados. "El impacto es inmediato", subrayan, y afecta de forma especial a las explotaciones profesionales familiares, consideradas las más vulnerables por su menor capacidad de absorción financiera.
El sector reclama medidas urgentes, control de precios y apoyo europeo para evitar un colapso económico
Aunque reconocen que las medidas impulsadas por el Ejecutivo son necesarias, desde COAG Murcia consideran que resultan claramente insuficientes. "No están compensando ni de lejos la magnitud del incremento de costes ni la volatilidad de los mercados", señalan. De hecho, los propios estudios de la organización apuntan a que estas ayudas solo serían parcialmente efectivas si el conflicto tuviera una duración corta.
Ante esta situación, el sector reclama una respuesta más ambiciosa y coordinada. Entre las propuestas, destacan la revisión de los costes energéticos, la inclusión de otros insumos clave —como los materiales plásticos— y el refuerzo de las ayudas directas. También insisten en la necesidad de estabilizar los precios de insumos estratégicos, en algunos casos controlados por mercados de carácter oligopolístico, cuya supervisión piden reforzar.
Además, la organización ha solicitado a las instituciones europeas la activación inmediata del artículo 219 de la OCM única, que permite aplicar medidas excepcionales en caso de perturbaciones graves del mercado. En paralelo, reclaman la creación de un marco temporal de ayudas de Estado, tanto a nivel nacional como autonómico, inspirado en el aplicado tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
"Es imprescindible actuar con rapidez y contundencia", advierten desde COAG Murcia, insistiendo en que está en juego la sostenibilidad económica del sector y el futuro del campo murciano si no se adoptan medidas adicionales de forma urgente.
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