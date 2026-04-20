Cambio de normas: los murcianos tendrán que devolver botellas y latas en las tiendas desde noviembre de 2026 para recuperar su dinero

Hay hábitos que parecen imposibles de cambiar en materia de reciclaje. Comprar una botella de agua, tirarla al contenedor amarillo al llegar a casa y seguir con la vida. Así llevamos años. Pero eso, tal y como lo conocemos, tiene los días contados.

España se enfrenta a uno de los cambios más profundos en la gestión de residuos de las últimas décadas, y los murcianos (como el resto de ciudadanos del país) lo notarán directamente en su cesta de la compra.

El contenedor amarillo no ha funcionado lo suficiente

El problema lleva tiempo sobre la mesa. Los sistemas de reciclaje actuales, esos contenedores de colores que pueblan cada esquina, no están dando los resultados que exige Europa. Los datos son contundentes: la recogida de envases en España se queda en poco más del 40%, una cifra que se aleja mucho de los mínimos marcados por la normativa de la Unión Europea. Y en 2023, año clave para cumplir objetivos, tampoco se logró remontar.

La consecuencia de ese fracaso tiene nombre propio: el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR. La ley es clara al respecto, y establece que, al no haberse cumplido esas metas, debe ponerse en marcha en un plazo de dos años un modelo que garantice mejores resultados. El reloj ya está corriendo.

Una mujer deposita envases de plástico en el contenedor amarillo. / L. O.

Diez céntimos que ahora podrás recuperar

¿En qué consiste exactamente? La idea es sencilla, aunque su aplicación no tanto. Cada vez que un consumidor compre una bebida (agua, refresco, zumo, cerveza) en un envase de hasta tres litros, pagará un pequeño sobrecoste de al menos 10 céntimos. Ese dinero no se pierde: se recupera en el momento en que se devuelve el envase, ya sea en el propio comercio o en máquinas habilitadas para ello.

Botellas de plástico, latas, briks... todos entran en este nuevo esquema. Y la fecha límite para que el sistema esté operativo es noviembre de 2026.

Del 40% al 90%: el salto que Europa exige

El objetivo detrás de todo esto es ambicioso. Si los contenedores de colores no han conseguido superar ese 40% de recogida, el modelo de depósito aspira a acercarse al 90%, en línea con lo que ya funciona en países del norte de Europa desde hace años. Un salto enorme que, sobre el papel, parece posible. Sobre el terreno, la historia es algo más complicada.

Tal y como apunta la información publicada por La Vanguardia, la burocracia y la complejidad del modelo están ralentizando todo el proceso. A día de hoy, todavía hay aspectos clave sin resolver: quién gestionará el sistema, cómo se organizará a escala nacional, qué papel jugarán los grandes y pequeños comercios.

Las dudas sobre si llegará a tiempo en 2026

Y es que el reto logístico es mayúsculo. Adaptar este modelo a cientos de miles de puntos de venta y a miles de municipios de toda España no es tarea que se resuelva en unos pocos meses. Incluso desde dentro del sector hay voces que admiten en voz baja lo que muchos ya intuyen: llegar a tiempo en 2026 será complicado, dada la falta de desarrollo normativo y técnico que todavía arrastra el proyecto.

En lo que al reciclaje se refiere, España tiene una cita con Europa y un modelo que cambiar. Si se llega o no a tiempo, eso ya es otra historia. Lo que parece claro es que la próxima vez que alguien tire una botella al contenedor sin pensarlo dos veces, quizás esté tirando también diez céntimos a la basura.