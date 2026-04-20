Atienden a 3.334 víctimas de violencia de género en la Región durante el primer trimestre del año

La Red Regional de Centros de Atención especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género atendió a 3.334 mujeres en los tres primeros meses de 2026, unas cifras muy similares a las del año pasado y que reflejan una situación de estabilidad en el uso de estos recursos. Pese a ello, el balance del trimestre deja algunos cambios relevantes, como el aumento de mujeres que acuden por primera vez, el descenso de adolescentes atendidas y un mayor peso de los casos en los que las víctimas relatan una fuerte dependencia económica de sus agresores.

En concreto, en los primeros meses del año esta red ha atendido a 3.334 mujeres, un 2,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025. Una estabilidad que se observa también en el número de mujeres que acude por primera vez a estos centros, que ha sido de 746 desde enero a marzo de 2026, lo que supone un aumento de un tres por ciento respecto al año anterior, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Es significativo el descenso del número de adolescentes de 16 y 17 años atendidas, que ha bajado cerca de un 35 por ciento, así como el de nuevas usuarias de esta edad, en comparación con el primer trimestre de 2025, que ha pasado de 24 a 15.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado el balance de mujeres atendidas en la Red CAVI y en el Caivax, y ha destacado "la asistencia de mujeres mayores de 65 años a esta red de recursos regionales, que durante el trimestre ha atendido a cerca de un centenar. Se trata de mujeres que, en algunos casos, han sufrido violencia durante años y lo han mantenido en silencio, y animadas por sus hijos o al conocer estos recursos, por ejemplo, en los centros de la mujer, han decidido pedir ayuda. Estas mujeres demandan, principalmente, atención psicológica".

Ruiz ha indicado, además, los cambios registrados en las intervenciones. Así, ha explicado que "las más solicitadas en este periodo han sido las de trabajo social, con 4.286, superando a las intervenciones de atención psicológica, que fueron las más demandadas durante 2025. Tanto las de trabajo social como las de asesoría jurídica han aumentado un 11 por ciento en lo que llevamos de año".

Durante el primer trimestre se ha realizado un total de 11.243 intervenciones, 307 más que el año anterior. La atención presencial sigue siendo la más demandada, aunque en este periodo han aumentado las intervenciones telefónicas o por videollamada, y de esta modalidad se han contabilizado 379 más que en 2025.

La consejera ha subrayado también el análisis realizado por las profesionales de la Red CAVI durante los primeros tres meses del año, que han apreciado "un incremento de la dependencia económica del agresor, relatada por las víctimas, incluso en aquellas mujeres que tienen una situación laboral estable, debido al encarecimiento de la vida y a la falta de redes de apoyo en su entorno más cercano. A pesar de esto, deciden romper con su agresor y acudir a la red de recursos regional".

Desciende el número de mujeres atendidas en el Caivax

El número de mujeres atendidas durante el primer trimestre del año en el CAIVAX también se ha mantenido estable, con un total de 361 mujeres, 22 menos que en 2025. De éstas, 70 acudían por primera vez a este recurso y 24 eran adolescentes de entre 16 y 17 años.

En ese periodo se han realizado 1.136 intervenciones profesionales, 101 más que el año anterior.

"La modalidad de intervención más demandada ha sido la atención telefónica, ya que la víctima prefiere en un primer momento no dar la cara, y cuando se sienten más preparadas, y con más confianza, demandan una intervención presencial", ha señalado la consejera.

Entre los tipos de violencia sexual detectados, el principal sigue siendo la agresión sexual, en un 90 por ciento de los casos, seguida del acoso sexual, que han denunciado cinco usuarias, y se ha registrado un caso de violencia sexual digital.

Además, en la mayoría de los casos, los supuestos agresores formaban parte del entorno de la víctima, personas allegadas, pero no familiares. Se trata, sobre todo, de amigos, compañeros de trabajo o conocidos.

La consejera ha destacado la importancia de la atención prestada en este centro para la recuperación de las víctimas. Además del apoyo psicológico o jurídico, "se complementa la atención en otros aspectos de la vida de la víctima que se han visto perjudicados por esa violencia sexual que ha sufrido, se trabaja con ellas individualmente y en grupo, promoviendo sus habilidades sociales, su autoestima, y favoreciendo una red de apoyos que les permita recuperarse emocionalmente".

La red regional de recursos de atención a mujeres víctimas de violencia está siempre disponible para atender a las personas que lo requieren cuando se sienten preparadas, y durante el tiempo que necesiten este apoyo especializado de manera permanente.