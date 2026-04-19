El sabor de la excelencia murciana conquista el gran escaparate gourmet

La Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del mapa alimentario nacional con motivo de la 39 edición del Salón Gourmets, la gran cita europea de los alimentos y bebidas de alta calidad que se celebra en Ifema Madrid. En este escenario de proyección internacional, el Gobierno regional ha reafirmado su posición como la segunda provincia española en exportación de productos alimentarios, consolidando el liderazgo de un sector que continúa creciendo, innovando y abriendo nuevos mercados.

Durante la inauguración de la feria, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, puso el foco en la fortaleza de la industria alimentaria regional, cuyas exportaciones superaron los 3.500 millones de euros en 2025. Una cifra que vuelve a evidenciar el peso estratégico de este sector dentro de la economía regional y su capacidad para competir en los mercados más exigentes.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, acudió a la feria. / CARM

“Estos datos reflejan el enorme trabajo que realiza nuestro sector para seguir creciendo, innovando y llevando la marca Región de Murcia a nuevos mercados”, destacó la consejera durante su visita al espacio institucional.

La presencia de la Región en Salón Gourmets es una declaración de posicionamiento. Treinta empresas murcianas participan en esta edición, respaldadas por el Gobierno regional y la Cámara de Comercio de Murcia, en una feria considerada uno de los principales escaparates europeos del producto premium y una referencia internacional para distribuidores, compradores y profesionales de la gastronomía.

La representación regional reúne a firmas de sectores tan emblemáticos como vinos, quesos, salazones, conservas vegetales, aceites, encurtidos, frutos secos, chocolates y productos gourmet elaborados.

Rubira subrayó que las empresas regionales “vuelven a estar presentes en uno de los principales escaparates europeos del sector gourmet, demostrando la fortaleza y competitividad de la industria alimentaria de la Región”.

Origen, calidad diferenciada y valor añadido

El estand institucional se convirtió durante los cuatro días de feria en un punto estratégico para la promoción directa de los productos murcianos. Degustaciones, demostraciones gastronómicas y encuentros profesionales con distribuidores y compradores nacionales e internacionales marcan la agenda de una cita diseñada para generar negocio y reforzar imagen de marca.

El estand institucional se convirtió durante los cuatro días de feria en un punto estratégico para la promoción directa de los productos murcianos. / CARM

Más allá de la exposición de producto, el objetivo es mostrar de forma experiencial la singularidad de la oferta regional. Desde la tradición conservera hasta la innovación en productos gourmet, la Región de Murcia presenta una propuesta que combina origen, calidad diferenciada y valor añadido.

La consejera insistió en la importancia de este tipo de espacios para impulsar la presencia exterior de las empresas. “La mejor forma de seguir ganando presencia en los mercados es enseñar, probar y poner en valor lo que somos capaces de producir en la Región de Murcia”, señaló.

Ese contacto directo con el producto y con quienes lo elaboran resulta clave en un mercado cada vez más competitivo, donde la diferenciación y la experiencia del consumidor juegan un papel determinante.

Tradición, innovación y oportunidades de negocio

El Salón Gourmets se ha consolidado como uno de los grandes termómetros de las tendencias alimentarias a nivel mundial. En este contexto, la participación murciana refuerza la imagen de la Región como territorio productor de excelencia, capaz de aunar tradición agrícola, transformación industrial e innovación.

Las reuniones profesionales y contactos comerciales que se generan en el recinto ferial permiten a las empresas regionales abrir nuevas oportunidades de negocio, fortalecer relaciones con distribuidores ya consolidados y explorar vías de expansión en mercados estratégicos.

La presencia de firmas con expositor propio junto al espacio institucional evidencia, además, la madurez de un sector que ha sabido internacionalizarse y posicionarse en segmentos de alto valor.

Durante su recorrido por la feria, Rubira mantuvo encuentros con representantes de las empresas participantes, a quienes definió como “embajadoras de la excelencia gastronómica y alimentaria murciana”.

La participación en esta cita internacional vuelve a poner de relieve que la industria agroalimentaria murciana no solo lidera en cifras de exportación, sino también en reputación, calidad y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

Con más de 3.500 millones de euros exportados y una presencia destacada en uno de los foros más prestigiosos del sector, la Región de Murcia consolida su papel como referente nacional en productos agroalimentarios y continúa proyectando al exterior una imagen de excelencia que combina tradición, innovación y competitividad.