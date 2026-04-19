La Región de Murcia tramitó 791 denuncias por daños al medio natural en 2025

El pulso diario de la naturaleza en la Región de Murcia no se detiene. Detrás de cada monte vigilado, cada ave rescatada o cada incendio evitado hay un equipo que trabaja, en muchas ocasiones, lejos de los focos. En 2025, esa labor silenciosa se tradujo en cifras contundentes: más de 22.700 actuaciones de los Agentes Medioambientales que refuerzan la protección del entorno natural y evidencian la intensidad de un servicio esencial.

El Gobierno regional ha dado a conocer el balance anual de actividad de estos profesionales, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que desplegaron 22.704 intervenciones a lo largo del año en montes, espacios naturales, litoral y áreas rurales. Una cifra que, según el consejero Juan María Vázquez, "pone de manifiesto la intensa labor que realizan los Agentes Medioambientales en la protección de nuestro patrimonio natural".

La estructura del servicio —115 agentes distribuidos en 16 comarcas— permite una presencia constante sobre el terreno. El propio consejero subraya que la defensa del entorno "exige una actuación coordinada y profesional", y destaca que los datos reflejan "la proactividad y capacidad de respuesta" de un cuerpo clave para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Más de 11.300 actuaciones contra incendios y 900 rescates de fauna silvestre el año pasado

Entre las actuaciones más relevantes figuran 1.378 actas e informes vinculados al control de usos en montes públicos, inspecciones de pozos, revisión de tendidos eléctricos o vigilancia de actividades de caza y pesca. A ello se suma el seguimiento de flora y fauna, la supervisión de ayudas y la revisión de espacios cinegéticos.

Sin embargo, la actividad inspectora también derivó en la tramitación de 791 denuncias por infracciones contra el patrimonio natural, además de siete atestados. La mayoría estuvieron relacionadas con prácticas ilegales en caza y pesca, quemas agrícolas o roturaciones no autorizadas, aunque también se detectaron ocupaciones indebidas de vías pecuarias y daños en el medio marino.

Los agentes inspeccionan los apoyos eléctricos ubicados en zonas sensibles de la Región de Murcia. / CARM

La prevención de incendios forestales volvió a situarse como una prioridad. Durante 2025 se realizaron 11.315 actuaciones específicas en este ámbito, junto con la elaboración de informes técnicos sobre incendios y la investigación de 35 siniestros por parte de la Brigada de Delitos Ambientales. Este trabajo preventivo resulta clave en un contexto de creciente riesgo climático.

En paralelo, la protección de la biodiversidad dejó cifras significativas. Los agentes rescataron 900 ejemplares de fauna silvestre —entre aves, mamíferos y reptiles—, de los cuales 615 lograron recuperarse y regresar a su hábitat natural. "El rescate de fauna es un ejemplo claro de la dimensión ambiental y también social del trabajo de los agentes", señaló Vázquez, destacando la colaboración ciudadana en muchos de estos casos.

115 agentes desplegados en 16 comarcas garantizan vigilancia continua en espacios naturales

La vigilancia también se extendió al uso público del medio natural, con 375 servicios destinados al control de romerías, competiciones deportivas y otras actividades. A ello se suman 103 inspecciones en yacimientos y elementos del patrimonio cultural, lo que evidencia una protección integral del territorio.

El litoral murciano concentró igualmente una parte relevante de la actividad, con más de un centenar de servicios de control sobre pesca, embarcaciones y submarinismo, especialmente en zonas de alto valor ecológico. En el Mar Menor, se desarrollaron 61 actuaciones de vigilancia específica.

Además, los agentes intervinieron en ámbitos diversos como la inspección de vertidos, el control de canteras, la revisión de infraestructuras eléctricas o la identificación de cavidades peligrosas. También participaron en 223 operaciones de búsqueda y rescate y atendieron más de 1.200 consultas directas de ciudadanos, reforzando su papel como servicio público cercano.

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La labor se completó con acciones de educación ambiental y formación, dirigidas tanto a escolares como a estudiantes en prácticas. Un esfuerzo que, en palabras del consejero, busca garantizar que "las generaciones futuras puedan seguir disfrutando" del patrimonio natural.