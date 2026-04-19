La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma que más dinero destinó a Educación en el 2024

La educación es la base de cualquier sociedad democrática. Es en los colegios cuando se comienza a entender la realidad, se empiezan a formar las identidades y, en definitiva, se construyen las personas.

Por esta razón, el Gobierno de la Región de Murcia ha incrementado considerablemente el presupuesto destinado a esta actividad. De acuerdo con la Estadística del Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el gasto en educación de la Región de Murcia de 2024 fue un 10 % superior al de 2023.

Los gastos complementarios como el comedor o el transporte también crecieron en un 43 %

Los datos en bruto cifran en 2.073 millones de euros la inversión total. De todo ese dinero, un 82 % se dedicó a enseñanzas no universitarias, lo que supuso un incremento del 11,5 %. Se trata de más de 1.700 millones de euros para la enseñanza no universitaria.

La Región fue el segundo territorio que más inversión realizó en el área educativa de toda España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, donde el aumento fue del 11,8 %.

La inversión total en España fue de 71.348 millones de euros

En cuanto a la educación no universitaria, también estuvo entre las líderes en el ámbito nacional, con la Comunidad Valenciana por delante con un incremento del 13,5 % y Aragón por detrás con un 11,8 %.

En el caso de Educación Infantil y Primaria hubo un incremento del 10,52 %; en Educación Secundaria y Formación Profesional el aumento fue del 12,22 %. El informe también señala que el gasto realizado en servicios complementarios como comedor y transporte se incrementó en un 43 %.

En el conjunto de todas las comunidades autónomas y universidades públicas el gasto fue de 71.348 millones de euros, un crecimiento del 4,8 % en 2024 con respecto a 2023.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, resaltó que "la Región supera el umbral de los 2.000 millones de gasto en educación en 2024, realizando un esfuerzo sin precedentes en materia educativa".

Para Marín, este crecimiento superior al 10 % "refleja el firme compromiso del Gobierno regional con una educación de calidad, equitativa y adaptada a las necesidades actuales".

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Asimismo, el consejero indicó que "el aumento significativo del gasto en enseñanzas no universitarias, que concentra más del 80 por ciento del total, pone de manifiesto nuestra prioridad por fortalecer las etapas clave del sistema educativo".