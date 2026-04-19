La Región de Murcia moviliza 35 millones al año en líneas de ayudas para sus autónomos

«Los autónomos se van a poder poner enfermos». Con esta frase anunciaba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el pasado jueves la nueva medida de su Ejecutivo para hacer la vida de los trabajadores por cuenta propia más fácil, puesto que la Administración autonómica se hará cargo de su cuota durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente.

«La Región de Murcia se ha convertido en una de las comunidades que más y mejor apoya a sus autónomos, con una estrategia basada en ayudas directas, menos impuestos y menos trabas administrativas para facilitar que puedan emprender, crecer y consolidar sus negocios como demuestran los datos», señala la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en declaraciones para La Opinión.

Lo dice con el beneplácito de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que cifra en 35 millones de euros al año las ayudas y medidas del Gobierno regional que, directa e indirectamente, están destinadas al autónomo murciano. Solo la línea de acceso a la financiación roza los 22 millones de euros, de los que se benefician los 106.370 autónomos con los que cuenta la Región de Murcia —cifra del mes de marzo, 305 más que en febrero—. En fomento del acceso al colectivo, el Ejecutivo ofrece líneas por valor de 4,5 millones de euros, mientras que las ayudas de la Administración rozan los 4 millones.

Una de las disposiciones de las que más sacan pecho en el Palacio de San Esteban es, sin duda, la cuota cero ampliada. Se trata de una subvención destinada a fomentar el establecimiento como autónomos de personas que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por primera vez, o que no hayan estado de alta en dicho régimen en los dos años inmediatamente anteriores. Se cubren las cuotas durante los dos primeros años y se dota de una ayuda inicial de 1.000 euros.

También hay en las arcas públicas 2,7 millones de euros para ofrecer una ayuda para autónomos comerciantes destinada a la modernización de los negocios. Se incluyen el pago de la cuota de autónomos, alquiler de locales, personal, suscripciones a programas informáticos, arrendamiento de vehículos, maquinaria; así como suministros y combustible en el caso de venta ambulante. Además, se pueden financiar consultorías para mejorar la comunicación y marketing, optimizar su posicionamiento en buscadores y gestionar sus redes sociales.

Otra de las joyas de la corona es la Oficina del Autónomo, que presta sus servicios en formatos presencial, grupal, ‘online’ y educativo. Cerró el año 2025 con un total de 1.012 personas atendidas, convirtiéndose en un recurso «clave» de información, apoyo y asesoramiento para emprendedores y trabajadores autónomos de la Región, señalan desde la Consejería.

«Este Gobierno escucha, entiende y actúa ante los problemas reales de quienes generan empleo y riqueza. Frente a este modelo, nos encontramos con un Gobierno central que dificulta la actividad de los autónomos con más cargas y más incertidumbre», afirma la consejera López Aragón. Se refiere, especialmente, a la elevación de la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores hasta los 1.424 euros, lo que provocará que más de 40.000 autónomos murcianos paguen 135 euros más de cuota al mes en 2026.

La otra Administración

Desde el otro lado, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, defiende que «se ha avanzado como nunca» en la protección de los trabajadores autónomos. «Hoy, el número de autónomos en nuestro país se encuentra en máximos históricos. Desde 2022, sus pensiones han crecido más de un 20%, por encima del régimen general y cada vez son menos quienes necesitan complemento a mínimos», subraya.

En este sentido, recuerda que la histórica demanda de los autónomos de contar con un sistema más justo se materializó en 2022 con la aprobación de la cotización por ingresos reales. «Cada autónomo cotiza en función de sus rendimientos reales y, a cambio, accede a una protección social más amplia, justa y sostenible».

En total, la Administración General cuenta con un abanico de 29 medidas divididas en tres bloques. El primero, sobre cotizaciones y bonificaciones, ofrece cuotas reducidas por inicio de actividad o por discapacidad y bonificaciones por embarazo y lactancia, por ejemplo. El segundo bloque, sobre prestaciones, incluye medidas la que permite compatibilizar el paro con el alta de autónomo, o la misma prestación por cese de actividad. Un tercer bloque se centra en ayudas a la financiación, digitalización, movilidad y fiscalidad.

Durante este período, añade, «se han revertido los recortes impuestos por gobiernos de la derecha, que afectaron al colectivo y que lo convirtieron históricamente en uno de los más castigados». Destaca que «las medidas adoptadas han permitido fortalecer su protección frente a quienes les negaron el acceso al paro, a pensiones adecuadas o a una tarifa plana justa».

No olvida el delegado en la Región que «cuando gobernó el PP los autónomos no tuvieron prestación extraordinaria por cese de actividad —o sea, paro de los autónomos— para hacer frente a la crisis financiera». Eso cambió en 2019, con Pedro Sánchez en Moncloa. Según datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social a esta redacción, durante el ejercicio 2025, la Región de Murcia concentró un importe de más de 3.860.000 euros para pagar el paro de los autónomos, con más de 2,7 millones en prestaciones económicas y más de 1,1 millones en cotizaciones.

Además, acusa al PP de rechazar medidas clave como facilitar la libertad de amortización, reducir la carga fiscal a micropymes y empresas emergentes, o mantener los regímenes simplificados de IVA.

También subraya Lucas que, «cuando han venido mal dadas, como en pandemia o en la dana en Valencia, se ha articulado una prestación extraordinaria para hacer frente al cese o reducción de su actividad profesional».

Principales medidas nacionales Prestaciones y compatibilidades Este bloque está compuesto por seis medidas. Entre otras, existe la posibilidad de compatibilizar el paro con el alta como autónomo hasta 270 días, así como capitalizar el paro para emprender. El importe para esta última prestación puede ser íntegro o mediante subvención mensual de cuotas. La medida más importante de este bloque es la prestación por cese de actividad, que cubre el 70% de la base reguladora y tiene una duración entre 4 y 24 meses. También hay una prestación por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado o por riesgo de embarazo y lactancia. Cotización, bonificaciones y reducciones en el RETA El Gobierno de España ofrece hasta catorce medidas en este sentido. Entre ellas, la cuota reducida ampliada para discapacidad o para víctimas de violencia de género. En cuanto a bonificaciones, hacen referencia a la conciliación vinculada a la contratación; al descanso por nacimiento, adopción, riesgo de embarazo o lactancia; a las autónomas reincorporadas; al cuidado de un menor con cáncer u otra enfermedad grave; al alta de familiares colaboradores; y a familiares del titular de una explotación agraria. El Estado también ofrece reintegro por exceso de cotización en pluriactividad, además de la suspensión de la cotización por violencia de género durante seis meses. Financiación, movilidad y fiscalidad El Gobierno central mantiene vigentes nueve medidas en el tercer bloque. Entre ellas, el Programa Kit Digital o las líneas ICO de financiación en condiciones ventajosas, con vigencia hasta el 1 de junio. Los autónomos se pueden acoger a la Línea ICO Crecimiento Exportadores, con 750 millones para pymes afectadas por el entorno arancelario global; o a la Línea ICO, con financiación directa 100% digital para pymes. También hay líneas para emergencias como danas (con coberturas del 80%) y para la movilidad eléctrica con 7.500 euros por vehículo.

Principales medidas regionales Ayudas para la incapacidad temporal Se abona el importe de la cuota de autónomos a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, con el límite de 700 euros. Cuota cero ampliada Subvención para autónomos que se den de alta en el sistema por primera vez, o que no hayan estado de alta en dicho régimen en los dos años inmediatamente anteriores. Se cubren las cuotas durante los dos primeros años con una ayuda inicial de 1.000 euros. Ayudas a la inversión Estas ayudas, que van de 3.000 a 9.900 euros, permiten a las personas desempleadas que se establecen como autónomos sufragar sus primeros gastos para poner en marcha su negocio. Capitalización de las prestaciones por desempleo Subvenciona parte de las cotizaciones a la Seguridad Social de personas desempleadas a través de iniciativas de autoempleo. Comerciantes Esta ayuda está destinada a cubrir gastos para modernizar los negocios. Incluyen el pago de la cuota, alquiler de locales, personal, arrendamiento de vehículos, maquinaria o equipos, así como suministros y combustible en el caso de venta ambulante. Tiene un presupuesto de 2,7 millones. APRO Cubre hasta el 50% del coste elegible para pequeñas empresas y el 40% para medianas, pudiendo alcanzar un máximo de 50.000 euros por beneficiario, cubriendo la adquisición de activos materiales nuevos destinados a la creación o ampliación de establecimientos. Cheque revitaliza Dirigida a microempresas y autónomos y con un presupuesto de 290.000 euros, esta ayuda ofrece diagnósticos especializados y planes de actuación para reforzar la salud financiera del pequeño tejido empresarial.

"El Gobierno central ve al autónomo como una vaca a la que ordeñar"

El presidente de ATA en la Región, Francisco Casado, contrapone dos modelos de relación con los trabajadores autónomos: el de un Gobierno regional que, a su juicio, «escucha, dialoga y actúa», y el de una Administración central a la que acusa de imponer cargas, generar incertidumbre y no atender las demandas reales del sector.

Casado sostiene que la Región ha logrado amortiguar mejor que otros territorios los momentos de crisis gracias a la interlocución constante entre la organización y el Ejecutivo autonómico. «Hablamos todas las semanas y, en cuanto vemos un problema que puede afectar al autónomo, adelantamos medidas», afirma. Esa «fluidez absoluta», añade, es lo que echa de menos en Madrid, donde denuncia que las decisiones llegan «por decretazo», sin consenso y sin tener en cuenta el impacto sobre quienes sostienen pequeños negocios.

En su diagnóstico, la diferencia es clara. Mientras el Gobierno regional mantiene abiertas vías de colaboración con ATA y pone en marcha medidas específicas, el Ejecutivo central «solo ve al autónomo como una vaca a la que ordeñar, como un medio de financiación», centrado en recaudar más a través de impuestos y cotizaciones. «No encontramos sensibilidad a la hora de exponer problemas», lamenta Casado, que critica los continuos cambios en el sistema de cotización y los errores de comunicación de la Administración estatal. Como ejemplo de esa falta de diálogo, cita la subida de cotizaciones a autónomos societarios y colaboradores, que considera una decisión «unilateral» e injustificada. A su juicio, este tipo de medidas solo incrementan el malestar de un colectivo «profundamente quemado».

Frente a ello, Casado pone en valor las políticas impulsadas en la Región de Murcia, comenzando por la cuota cero para nuevos autónomos durante los dos primeros años. «Arrancar un negocio es lo que más cuesta, y ahí es donde hay que poner todas las facilidades», resume. También destaca las ayudas a fondo perdido para inversión inicial, el refuerzo al comercio de proximidad y la creación de la Oficina del Autónomo, que ofrece asesoramiento personalizado sobre financiación, viabilidad de proyectos y acceso a recursos públicos.

Especial relevancia concede a la nueva medida para sufragar la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica. Casado la considera una respuesta «de justicia» ante situaciones de especial vulnerabilidad, como enfermedades graves o procesos oncológicos prolongados.

El dirigente de ATA insiste en que el principal problema del autónomo español hoy no es solo la carga burocrática o fiscal, sino la inseguridad permanente. «Se trabaja con el miedo de levantarse cualquier día y encontrarse con una nueva subida o una nueva imposición», denuncia.