La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes

No será precisamente por falta de terrenos. Para atajar el grave problema de la falta de vivienda en la Región de Murcia se necesitan cumplir o mejorar muchos requisitos que, hoy por hoy, siguen resultando insuficientes para poder disponer de nueva construcción.

Acelerar los trámites y la burocracia para poder dar licencias de obra, blindar al sector de la construcción con una mano de obra suficiente y tratar de rebajar costes que no repercutan en el usuario final ni en la calidad de las viviendas o intentar darle salida y poner en alquiler también los más de 103.000 pisos que a día de hoy están vacíos en la Comunidad son algunas de las múltiples asignaturas pendientes que necesitan mejorar.

A ello se suma la necesidad de movilizar suelo disponible de forma más eficiente en un escenario en el que la presión de la demanda crece más rápido que la capacidad de respuesta del sector. Y, precisamente, está más que identificado dónde hay suelo disponible para poder edificar.

El Gobierno de España señala que la Región de Murcia es la comunidad autónoma del país que podría tener un mayor potencial edificatorio ante la disponibilidad de hasta 158 grandes zonas de suelo localizadas en una treintena de municipios para poder levantar más de 356.000 viviendas pendientes de las 374.000 que se pueden llegar a tener sobre el ‘papel’.

Así se muestra en el gran inventario recogido dentro de la actualización del estudio Sectores residenciales en España elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con los datos del Sistema de Información Urbana (SIU) basados en información catastral, imágenes satelitales y aéreas. El informe busca solo grandes bolsas de suelo para ver la disponibilidad para edificar inmuebles nuevos. Y, por lo tanto, únicamente tiene en cuenta aquellas áreas donde el número de viviendas previstas sea igual o superior a 1.000 y el grado de edificación aún esté por debajo del 70%.

Una quincena de grandes sectores presentan una fase más avanzada para poder construir

En este punto hay que resaltar que se trata de suelo que el sistema tiene catalogado o identificado como ámbito residencial de desarrollo; no significa siempre que sea apto para construir de forma inmediata, ya que podría tener limitaciones y pueden existir condicionantes de gestión urbanística, urbanización pendiente, infraestructuras, afecciones sectoriales o ajustes de planeamiento.

Vista aérea con terrenos en la zona de El Puntal, más próxima a la Avenida Juan Carlos I donde el Ministerio de Vivienda tiene localizadas grandes bolsas de suelo que servirían para poder levantar vivienda. / Juan Carlos Caval

Una vez dicho esto, hay mucho suelo para poder llevarlo a cabo, sí; pero el ritmo es mucho más bajo que el que se requiere a estas alturas. El problema es que la gran mayoría de los terrenos están sin urbanizar, es decir, todavía no cuentan con todos los viales, servicios e infraestructuras exigidos para edificar. Solo hay una quincena de grandes zonas que ya están preparadas para levantar 17.732 pisos (apenas el 5% de los previstos para desarrollar) en la Región.

En el escalón más avanzado, el estudio sitúa solo cuatro sectores en toda la Región de Murcia. Se trata de la Hacienda del Álamo en Fuente Álamo; la zona de Ladera de Murcia, la de San Blas de San Javier o la de Los Saurines en Torre Pacheco. Entre los cuatro sumarían 8.676 viviendas previstas, por lo que concentran la bolsa más inmediata entre los desarrollos que el informe considera ya en fase avanzada de edificación.

A esa primera línea se suman otros once sectores que el estudio nacional describe como ya urbanizados pero todavía sin edificar o en arranque de la edificación. Ahí aparecerían el de La Rambla en Cartagena, el de Las Lamparillas de Fortuna; y varios en las pedanías lorquinas de Purias o Tercia.

Fuente Álamo, Torre Pacheco o San Javier tienen varias áreas donde los trámites están más avanzados

A esta lista se suman las zonas de Mosa Trajectum y de Montevida,en Murcia; además de varias áreas como la de Los Cachimanes o Santa Rosalía en Torre Pacheco así como en las inmediaciones del casco urbano de Las Torres de Cotillas. En total, estos once sectores reúnen 16.188 viviendas previstas en un estado también maduro.

Terrenos cercanos a El Hondón de Cartagena identificados por el Ministerio. / Iván J. Urquízar

Casi la mitad, en las urbes

La mayor capacidad de crecimiento residencial -casi la mitad del total- se concentra sobre todo en las principales ciudades de la Comunidad con más de 50.000 habitantes. De mayor a menor potencial edificatorio se sitúan Murcia, Molina de Segura, Lorca y Cartagena.

El municipio capitalino lidera claramente la reserva con 71.058 viviendas previstas y 63.383 pendientes, mientras que en la localidad molinense el estudio apunta a que hay 37.740 previstas y 37.537 pendientes. Lorca con 31.201 previstas y 30.568 pendientes, y Cartagena con 25.372 previstas y 23.991 pendientes completan el ‘top 4’ de las principales urbes.

Principales frentes en ciudades

Las bolsas de suelo aparecen muy repartidas por el municipio, sobre todo en pedanías y bordes urbanos, no tanto en el casco ya consolidado. En la relación de grandes desarrollos figuran sectores en Espinardo, Algezares, El Palmar, La Alberca, Beniaján, Barriomar, Churra, Cabezo de Torres, Los Dolores, El Puntal, Puente Tocinos, San Benito, San Ginés, San José de la Vega, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Zarandona, Montevida, Javalí Viejo, y, ya más alejados de la capital, Baños y Mendigo, Corvera, El Escobar, La Peraleja y Tres Molinos Sur, entre otros.

En el caso de Cartagena, la reserva se concentra en varios sectores muy reconocibles del término municipal: Los Dolores, Barrio del Peral, Buenos Aires y el centro de Cartagena Centro 1.1 y 1.2 (que enlazan con los sectores SCC11 y SCC12), Cartagena Oeste 5.2, El Hondón, Novo Cartago y La Rambla.

Uno de los terrenos en Molina de Segura, detrás de la zona de Cañada de las Eras, donde se podrían construir más viviendas. / Adrián González

En cuanto a Lorca, el informe dibuja una bolsa muy potente y bastante dispersa. Aparecen sectores en Ramonete, La Paca, La Escucha, Purias, Tercia y varios identificados más cercanos a la ciudad en sí, como al barrio de La Viña.

Por último, el de Molina de Segura es probablemente el caso más llamativo después de Murcia, porque casi toda la capacidad sigue pendiente. Los grandes desarrollos se localizan en sectores como os de la Casa del Cura, Cumbres de Molina, en las inmediaciones de la zona de Cañada de las Eras, además de pedanías como la Torrealta, Lomas Blancas, El Romeral y La Ribera.