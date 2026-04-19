Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas en la Región de MurciaAyudas a los autónomosTiempo en MurciaExcursionista MoratallaFuensanta en la CatedralInversión Educación
instagramlinkedin

Política

Luis Gestoso, portavoz de Vox en Murcia, y Corina Machado se encuentran en Madrid

La recepción ha tenido lugar en el La Masía de José Luis de Madrid

Luis Gestoso junto Corina Machado

Luis Gestoso junto Corina Machado / Vox

Javier Ayala

Javier Ayala

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso de Miguel, ha acudido a la recepción que ha celebrado María Corina Machado en Madrid a las 18:00 horas de esta tarde.

La recepción ha tenido lugar en el La Masía de José Luis, en la Casa de Campo de Madrid a la que ha acudido Luis Gestoso y varios diputados de Vox, en compromiso con los venezolanos "que trabajan por la Libertad de su Patria".

Noticias relacionadas y más

Acudieron al evento diversos representantes del panorama artístico y cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
  2. La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
  3. Sombra de corrupción en las elecciones de la UMU
  4. Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
  5. Ramoncín: '¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?
  6. Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
  7. Ana Isabel Cánovas gana su primera Ruta de las Fortalezas de Cartagena
  8. Apuñalan a un joven y le rompen los dientes a otro en una pelea callejera en la zona de Atalayas en Murcia

Luis Gestoso, portavoz de Vox en Murcia, y Corina Machado se encuentran en Madrid

Luis Gestoso, portavoz de Vox en Murcia, y Corina Machado se encuentran en Madrid

Calor de verano para comenzar la semana en la Región de Murcia: estas son las temperaturas que marcarán los termómetros

Calor de verano para comenzar la semana en la Región de Murcia: estas son las temperaturas que marcarán los termómetros

Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca

Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca

La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma que más dinero destinó a Educación en el 2024

La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma que más dinero destinó a Educación en el 2024

La Comunidad habilita 20 puntos de vigilancia para detectar incendios forestales en la Región de Murcia

La Comunidad habilita 20 puntos de vigilancia para detectar incendios forestales en la Región de Murcia

El empleo turístico de la Región de Murcia crece un 4,2% en marzo

El empleo turístico de la Región de Murcia crece un 4,2% en marzo

La Región de Murcia tramitó 791 denuncias por daños al medio natural en 2025

La Región de Murcia tramitó 791 denuncias por daños al medio natural en 2025

La Región de Murcia moviliza 35 millones al año en líneas de ayudas para sus autónomos

La Región de Murcia moviliza 35 millones al año en líneas de ayudas para sus autónomos
Tracking Pixel Contents