Política
Luis Gestoso, portavoz de Vox en Murcia, y Corina Machado se encuentran en Madrid
La recepción ha tenido lugar en el La Masía de José Luis de Madrid
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso de Miguel, ha acudido a la recepción que ha celebrado María Corina Machado en Madrid a las 18:00 horas de esta tarde.
La recepción ha tenido lugar en el La Masía de José Luis, en la Casa de Campo de Madrid a la que ha acudido Luis Gestoso y varios diputados de Vox, en compromiso con los venezolanos "que trabajan por la Libertad de su Patria".
Acudieron al evento diversos representantes del panorama artístico y cultural.
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