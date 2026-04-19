Luis Gestoso, portavoz de Vox en Murcia, y Corina Machado se encuentran en Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso de Miguel, ha acudido a la recepción que ha celebrado María Corina Machado en Madrid a las 18:00 horas de esta tarde.

La recepción ha tenido lugar en el La Masía de José Luis, en la Casa de Campo de Madrid a la que ha acudido Luis Gestoso y varios diputados de Vox, en compromiso con los venezolanos "que trabajan por la Libertad de su Patria".

Acudieron al evento diversos representantes del panorama artístico y cultural.