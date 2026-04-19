Joaquín López Sánchez, experto en Derecho Internacional Humanitario: "Se está vulnerando el derecho humanitario y no debe haber impunidad"

¿Qué le llevó a interesarse por su ámbito profesional, el Derecho Internacional Humanitario?

Soy jurista de profesión y desde hace años empecé a colaborar con Cruz Roja. En un momento dado tuve la oportunidad de incorporarme al Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario. Yo, hasta entonces, tampoco sabía muy bien lo que era el Derecho Humanitario, pero empecé a descubrirlo y su importancia en el ámbito de la protección de las víctimas, y la verdad es que me enganché de alguna manera y he continuado trabajando en este ámbito hasta mi jubilación, que ha sido muy recientemente, tras unos 30 años de trabajo. Es muy gratificante, me ha dado la oportunidad de hacer formación en universidades tanto nacionales como extranjeras, y sobre todo de realizar cursos en distintos centros docentes militares, de la Guardia Civil, de la Policía, etc. En un mundo en el que por desgracia las guerras son una realidad, hay más necesidad que nunca de enseñar e impulsar la aplicación de estas normas para proteger a las víctimas.

Imparte cursos para Cruz Roja y en varias universidades, ¿qué le aporta la docencia frente a otras labores que haya podido realizar anteriormente?

Pues la docencia me da la oportunidad de contactar directamente con las personas, para mí, el contacto personal con los alumnos es muy importante. Me da también la oportunidad de cumplir uno de los objetivos esenciales de la Cruz Roja, que es la enseñanza del derecho internacional humanitario y promover su aplicación. Estamos convencidos en Cruz Roja de que si bien la formación no garantiza el cumplimiento de las normas, sí es cierto que lo favorece. Todavía hay muchas personas que hacen la guerra y que piensan que todo vale.

¿Hasta qué punto se trata el Derecho Internacional Humanitario en las universidades?

El Derecho Internacional Humanitario, afortunadamente, se aborda en las universidades. No tanto en la carrera de Derecho, porque los programas están muy comprimidos. Es una rama del Derecho Internacional Público y en algunas ocasiones son esas dos o tres lecciones que aparecen al final de los libros de texto y que nunca da tiempo a impartirse. Pero, afortunadamente, se hace mucha formación de posgrado. Nosotros desde Cruz Roja colaboramos habitualmente con varias universidades para impartir esta formación.

En conflictos actuales como la guerra de Ucrania o de Gaza y más países de Oriente Medio, ¿se están vulnerando de forma sistemática los derechos humanitarios?

Sí, a tenor de los distintos informes que se han publicado desde Naciones Unidas parece que hay indicios más que racionales de que se están produciendo vulneraciones del derecho internacional humanitario. Lo importante es que no haya impunidad, es decir, que los tribunales finalmente puedan enjuiciar a los principales responsables de estos crímenes.

Hay herramientas para sancionar a los países, otra cosa es que no haya voluntad política para usarlas Joaquín López Sánchez — Experto en Derecho Internacional Humanitario

¿Qué tipo de mecanismos existen para sancionar a líderes que se saltan estas normas? Porque parecen bastante limitados en algunos casos.

Desde mi punto de vista sí hay herramientas, otra cosa es que no haya voluntad política para utilizar estas herramientas. En los convenios de Ginebra, que han sido ratificados por 196 estados, se establece la obligación respecto de los estados parte de perseguir estos crímenes a través de sus tribunales nacionales. Si los tribunales nacionales no pueden o no quieren perseguir estos crímenes, por las razones que sean, se abre el ámbito internacional. Se podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional, pero, como todos los tratados, solo vinculan a aquellos estados que voluntariamente asumen la competencia de la Corte y esto es un problema. Naciones Unidas ha creado un Tribunal Penal para juzgar estas conductas ex post facto, es decir, después de producidos los hechos. Han hecho un buen trabajo en muchas ocasiones, pero desde el punto de vista jurídico no es la mejor respuesta.

¿Cómo puede afectar, directa o indirectamente, a regiones como Murcia el aumento de conflictos internacionales?

Bueno, afecta a todo el mundo, no solo a Murcia, yo creo que a toda la comunidad internacional. Lo estamos viendo en el conflicto de Irán, es decir, con el fenómeno de la globalización, pues todo el mundo está interconectado, sobre todo, a nivel económico. Las primeras y principales víctimas son la población civil que reside en el teatro de la guerra, en la zona donde se realizan las hostilidades, y son las que hay que proteger fundamentalmente. Pero las guerras tienen también un impacto que va mucho más allá del teatro de las operaciones, como son los desplazamientos de personas. Por darle un dato, en el año 2025, Naciones Unidas, el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), ha dado una cifra de más de 122 millones de personas desplazadas como consecuencia de la violencia y en torno a 73 millones son desplazados internos, es decir, personas que ni siquiera han tenido la suerte de atravesar una frontera internacional para ponerse a salvo y solicitar el estatuto de refugiado.

El lunes va a dar una conferencia en el Centro Cultural Las Claras, en Murcia, sobre la protección de las víctimas de guerra. ¿Por qué sigue siendo necesario hablar de ellas hoy en día?

Porque la formación es fundamental y el conocimiento, aparte de ser una obligación para las fuerzas armadas según los convenios de Ginebra, también es fundamental para la población en general. Los ciudadanos deben conocer estas normas que se aplican en la guerra porque es la única manera de que puedan tener criterio. A veces no hay otra cosa mejor para cambiar ciertas políticas de determinados gobiernos que su propia opinión pública, es a lo único que temen.

¿Qué puede hacer un ciudadano cualquiera de Murcia para contribuir a ayudar en la protección de víctimas de guerra?

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Puede colaborar con las organizaciones humanitarias. Yo me voy a llevar también el gato a mi terreno en el sentido de que tienen las puertas de Cruz Roja abiertas para colaborar si lo desean. Primero en formarse y, en segundo lugar, en colaborar en esta actividad tan importante de difusión y sensibilización dirigida a la población en general. Esto es una actividad que se hace no solo en la Cruz Roja española, se hace en todo el mundo. Mi consejo es que se pongan en contacto con los compañeros y compañeras de la Cruz Roja en Murcia porque ellos analizarán perfectamente cómo pueden hacer efectiva esta colaboración. A mí me encanta Murcia y viajo allí casi todos los años, porque es una comunidad preciosa y con una gente muy acogedora.