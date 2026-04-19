El empleo turístico de la Región de Murcia crece un 4,2% en marzo

La Región ha experimentado en los últimos tiempos un destacado crecimiento en el número de visitantes desde el exterior. La calidez y el buen tiempo que caracteriza al territorio del sureste español hacen que a partir de los meses de marzo y abril se convierta en uno de los sitios más atractivos para este tipo de viajes.

El Instituto de Turismo de España (Turespaña) —organismo público español que pertenece al Ministerio de Industria y Turismo— ha publicado datos sobre el sector turístico en todo el país.

La Región de Murcia, en concreto, creció casi 50.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las ramas de hostelería y agencias de viaje. Esto se traduce en un incremento interanual del 4,2 %, casi 2.000 trabajadores, en datos absolutos.

Los trabajadores asalariados son los que más justifican esta subida: aumentaron un 4,9 % (40.071 personas). El empleo autónomo, por otro lado, creció un 1,2 % —9.378 afiliados—.

En el desglose de los datos destaca que el 81 % de los trabajadores del ámbito de la hostelería y agencias de viajes del territorio murciano son asalariados; el 19 % trabaja de forma particular.

Con estas cifras, la Región de Murcia aporta el 2,6 % del total de afiliados de España en estas categorías específicas.

Datos nacionales

A nivel nacional, el conjunto de actividades vinculadas al turismo alcanzó los 2.879.152 afiliados en marzo, un aumento del 4,2 %. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,5 % interanual, el empleo turístico supone el 13,2 % del total de afiliados.

En marzo, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 115.044 trabajadores en alta laboral.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 86.017 afiliados (39.319 en los servicios de alojamiento y 46.698 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en marzo fue negativa en agencias de viajes, donde se registra un descenso de 10.241 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 39.268 trabajadores.

Los asalariados crecen casi un 5 %

En el tercer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 82,5 %) aumentó un 4,9 % respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, este tipo de empleo descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-9,1 %) y aumentó en hostelería (5,4 %), y dentro de esta, se incrementó un 9,9 % en los servicios de alojamiento y un 4,1 % en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,5 % del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,7 %. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento del 2 % debido al aumento en los servicios de alojamiento (23,3 %) y de comidas y bebidas (0,3 %).

Por su parte, según Turespaña, en las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 28,3 % en el número de autónomos.

Baleares, donde más crece el empleo

En marzo de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas excepto en Ceuta y Melilla.

Noticias relacionadas

En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Baleares (11,1 %), seguida de Andalucía y Cantabria.