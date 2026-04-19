La Comunidad habilita 20 puntos de vigilancia para detectar incendios forestales en la Región de Murcia

Este martes la Región alcanzará temperaturas casi veraniegas, sobre todo por los 29 grados a los que llegará la ciudad de Murcia. Unos números que no descenderán, puesto que, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital del territorio regional superará los 30 grados lunes, martes y miércoles.

Este clima cálido es recordatorio de que ya no queda mucho para el verano y, si bien el periodo estival viene con las vacaciones, también intensifica las probabilidades de incendios forestales.

Por todo esto, el Gobierno regional da inicio al periodo de peligro medio de incendios forestales —que se encuentra recogido en el Plan Infomur—. En este sentido, han puesto en marcha una red de 20 puntos de vigilancia situados en sitios estratégicos de la Región (zonas elevadas y con amplia visibilidad) para reducir los puntos ciegos y detectar cuanto antes los fuegos.

Comentan a través de una nota de prensa que a este sistema le han denominado 'Malla ECO'. También explican que en cada uno de los puestos se encontrarán trabajando, diariamente, tres profesionales especializados en labores de detección y seguimiento de posibles focos de incendio.

Un grupo de bomberos forestales durante las clases del proceso formativo. / CARM

Asimismo, subrayan que la red permite detectar humo de forma temprana y "facilita una respuesta rápida y eficaz por parte de los medios de extinción". Una anticipación que "resulta clave especialmente en situaciones como las tormentas secas" porque la caída de rayos puede originar fuegos cuya ignición se produce horas o incluso días después del impacto.

Su posición también es fundamental mientras un incendio está activo, ya que pueden aportar información relevante sobre la evolución del mismo, las condiciones meteorológicas o las características de las columnas de humo. "Facilitan la toma de decisiones por parte de la dirección técnica", dicen.

Los vigilantes mantendrán, de acuerdo con sus palabras, comunicación constante con el Centro de Coordinación Operativa de la Región de Murcia mediante el sistema de radiocomunicaciones Radiecarm. Se trata de la red de comunicaciones y emergencias de la Región.

La Malla ECO y otras actuaciones

El Ejecutivo regional recuerda que la implementación de esta estrategia llega tras los trabajos de revisión, adecuación y mejora realizados en la red de infraestructuras, que incluyen la actualización de sistemas de protección contra rayos, la mejora de accesos y la incorporación de soluciones energéticas sostenibles como instalaciones fotovoltaicas.

También indican que antes del comienzo de la campaña se habían llevado a cabo tareas de puesta a punto de las instalaciones y equipamientos, con una inversión aproximada de 80.000 euros.

Para conseguir la "respuesta profesional y coordinada ante cualquier conato de incendio" de la que hablan, han dado formación a los 60 bomberos forestales que estarán de servicio en la red de vigilancia. Se trata de conocimiento específico en operaciones de vigilancia, extinción de fuegos, prevención de riesgos laborales, comunicaciones, cartografía y del entorno natural. Se ha impartido todo en centros de defensa forestal de Cehegín, Cieza y Murcia.

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Una vez acabado el proceso formativo, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor activó la red de vigilancia fija contra incendios forestales en la Región de Murcia. Afirman que el sistema de vigilancia fija complementa el trabajo de los agentes medioambientales y se integra en el dispositivo regional de prevención y extinción.