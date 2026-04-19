Meteorología
Calor de verano para comenzar la semana en la Región de Murcia: estas son las temperaturas que marcarán los termómetros
El ambiente de los próximos días será más típico del mes de junio que el de abril
Si durante esta semana las temperaturas ya han sido cálidas, con cielos despejados y temperaturas calurosas, la próxima asoma con un claro ascenso que dejará el termómetro superando los 30 grados en algunas comarcas de la Región desde el lunes hasta el miércoles.
Lunes 20
Para comenzar la semana, se esperan cielos despejados con intervalos de nubes medias y altas, con vientos flojos de componente sur, con intervalos moderados por la tarde. Murcia registrará la máxima más alta de la Región, llegando a los 31 grados. En Lorca, Caravaca de la Cruz y Yecla lo rozarán, quedándose en 29. Más templadas serán en Cartagena, donde no superarán los 24.
Las mínimas oscilarán entre los 11 de Caravaca de la Cruz y los 14 de Cartagena.
Martes 21
El martes continuará el ambiente estable. Habrán cielos despejados con intervalos de nubes altas y vientos flojos variables, predominando la componente este. Las temperaturas continuarán en ascenso. Tanto Murcia y Lorca, con 31; y Caravaca de la Cruz, con 30, tendrán un día más propio de verano que de primavera. En Yecla la temperatura no será mucho más baja, con 28. Y en Cartagena alcanzarán los 25.
Leve ascenso también en las mínimas, siendo la más alta la de Lorca, con 14 grados y un ambiente apenas frío durante la madrugada.
Miércoles 22
El miércoles, siguiendo la dinámica de comienzo de semana, se esperan cielos despejados con intervalos de nubes medias y altas y vientos flojos variables. Será, hasta el momento, el día más caluroso del año. En la capital murciana los termómetros marcarán hasta 32 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca se llegará hasta los 31. En Cartagena se quedarán en los 25.
Durante la madrugada, el mercurio irá desde los 12 grados de Yecla y Caravaca de la Cruz y los 16 de Cartagena.
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