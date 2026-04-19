El Caerm impulsa la proyección de los productos ecológicos murcianos en el Salón Gourmets

El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm) ha estado presente un año más en el Salón Gourmets 2026, consolidando su labor de promoción, difusión y puesta en valor de los productos ecológicos certificados de la Región de Murcia. La participación en este evento de referencia refuerza el compromiso del Caerm con la internacionalización y el crecimiento del sector ecológico murciano.

La Región de Murcia reafirma así su posición como referente en alimentación ecológica certificada, participando en una nueva edición del Salón Gourmets, celebrado del 13 al 16 de abril en Madrid, considerado el mayor escaparate europeo de alimentos y bebidas de calidad dirigidos exclusivamente a profesionales del sector agroalimentario, la restauración y la hostelería.

El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia ha estado presente un año más en el Salón Gourmets 2026, consolidando su labor de promoción, difusión y puesta en valor de los productos ecológicos certificados / La Opinión

La presencia murciana en esta feria ha permitido dar visibilidad tanto a productos tradicionales como a nuevas tendencias alimentarias certificadas en ecológico, mostrando la diversidad, innovación y alto nivel de especialización que caracteriza al sector ecológico regional. El espacio expositivo ha sido un punto de encuentro estratégico para compradores nacionales e internacionales, distribuidores y chefs.

En una edición que ha superado los 118.000 visitantes profesionales y que ha reunido a más de 2.000 expositores, el Salón Gourmets se consolida como un auténtico termómetro del mercado bio, confirmando que la demanda de alimentos ecológicos continúa en clara expansión y que la concienciación del consumidor sobre una alimentación sostenible y saludable es cada vez mayor.

La concienciación del consumidor sobre una alimentación sostenible y saludable es cada vez mayor

La Región de Murcia ha participado bajo el paraguas de la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, con el respaldo técnico y promocional del Caerm, organismo encargado de la certificación, control y promoción de la producción ecológica regional. Desde este espacio, el Caerm ha desarrollado una intensa labor de atención, información y acompañamiento a los operadores, subrayando las garantías y el valor añadido que ofrece la certificación ecológica.

Apoyo al sector ecológico

Dentro de su estrategia de promoción, el Caerm ha diseñado un ambicioso calendario de actividades para 2026, con el objetivo de fomentar el consumo de productos ecológicos, fortalecer la presencia internacional y apoyar de forma directa a los operadores certificados.

Entre las próximas acciones destacadas, en junio, el Caerm participará en la feria internacional Seoul Food & Hotel 2026, en Corea del Sur, una cita estratégica para la apertura de nuevos mercados en Asia, donde varias industrias ecológicas murcianas mostrarán la calidad y diferenciación de sus productos.

Asimismo, el Consejo estará presente en Fruit Attraction 2026, una cita obligada para el sector hortofrutícola, de nuevo dentro del stand de la Región de Murcia, reforzando la imagen de la agricultura ecológica regional como sinónimo de excelencia, innovación y compromiso medioambiental.

El Caerm no olvida tampoco el papel fundamental de los consumidores y usuarios finales, y continuará desarrollando diferentes acciones divulgativas y de sensibilización para acercar la alimentación ecológica a la población, promover hábitos de consumo responsables y difundir los beneficios sociales, ambientales y económicos de la producción ecológica.

Con su presencia en ferias nacionales e internacionales y su trabajo continuo de promoción, el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia reafirma su papel como agente clave en el desarrollo y la proyección del sector ecológico, contribuyendo a posicionar a la Región de Murcia como un territorio líder en producción ecológica certificada.